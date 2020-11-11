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湯家驊：倘DQ或立會出手 容海恩稱不夠票 要政府入稟處理

【明報專訊】全國人大常委會正在北京召開會議，建制派消息稱今日或公布取消部分泛民立法會議員資格（DQ）的框架。行政會議成員、資深大律師湯家驊認為人大常委會可能就《基本法》第104條定框架及指引，由立法會行使基本法第79條，經出席議員三分之二通過譴責，取消議員資格。不過，有建制派認為無可能由立法會「出手」，因建制派人數不足三分之二，此為行政機關的責任。

明報記者

湯家驊昨稱若泛民因議員被DQ而「總辭」可能「返不到來（議會）」，民主派召集人胡志偉回應稱，毋須考慮能否再度成為議員，民主派總辭並不會等待「可能的司法程序」完成。他說人大常委會的決定具約束力，司法覆核成功機會不大，但不排除民主派會展開有關程序。

人大開會 譚耀宗：內容不可公開

新華社昨日報道人大常委會會議的議程，未有提及有討論香港的議題。出席會議的人大常委譚耀宗回覆本報稱，昨日會議內容不許對外透露。

湯稱或就基本法104條定框架

基本法第104條列明，立法會議員要宣誓擁護基本法，和效忠中華人民共和國香港特區。湯家驊在商台節目表示，目前未有確實的法律條文界定什麼行為被視為不擁護基本法或不效忠特區，致違反誓言。他稱，倘人大常委會處理有關問題，可能會就104條定下框架及指引，令立法會有依據行使基本法第79條第七款，因議員行為不檢或違反誓言，由議員或主席動議，經立法會出席會議的議員三分之二通過譴責，而取消議員資格。

湯家驊接受查詢時表示，人大決定是制定指標，如何執法要經過特區程序，要DQ現任議員，他希望根據基本法第79條第七款處理，否則條文就形同虛設。不過，他不認為議員拉布和點人數是不擁護基本法或不效忠特區的表現，但若行動嚴重至癱瘓議會，令立法會不可立法，是否對特區效忠則可爭拗。

大律師、新民黨容海恩表示，相信人大會解釋違反誓言的定義或作出決定，拉布行為可能違反誓言，但DQ議員資格要由政府出手入稟法庭處理。她相信不會引用基本法第79條第七款，因為建制派的票數不足以DQ泛民。

胡志偉：泛民或需重新思考抗爭路

胡志偉在港台節目表示，民主派議員在基本法所訂的職能下，按《議事規則》監督政府，若最終招來被褫奪資格的結果，對民主派制衡政府的角色及工作有很大約束，民主派或有需要重新思考未來的抗爭道路。公民黨黨魁楊岳橋在商台節目稱，若北京在短時間內要先後兩次「大動作」取消議員資格，是對港人及整個制度的侮辱，證明民主派留守議會為北京帶來很大的痛苦。

胡志偉對本報稱，前日民主派議員開會就總辭一事迅速達成共識。他說，辭職因對當局一些決定感不滿，倘這意味不能再成為議員，將突顯政府行事的醜陋，反問「打鐘不行，積極發言也不行，我辭職都不行？」至於日後民主陣營應否繼續參選立法會，胡志偉稱選舉是彰顯民意的過程，認為民主派可繼續參選，「將來立法會議員的角色很清楚，上去就是預了被DQ，只不過排着隊而已」。

相關字詞﹕湯家驊 楊岳橋 立法會 胡志偉

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