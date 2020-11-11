星旅遊氣泡月底推 許樹昌：快測更準 需時延長

消息：最少驗3次 快速測試或收費

據悉，新加坡旅遊氣泡暫料本月下旬推出，政府曾就其檢測安排諮詢業界，消息稱當局傾向氣泡旅客最少驗3次，包括在香港、新加坡各驗一次，最後返港在機場再驗一次，本港入境檢測要等12小時，快速測試可縮短時間，但可能要收費，最後方案尚待今日公布。

中大專家許樹昌昨應機管局邀請到機場參觀，他說日後一般入境者和旅遊氣泡抵港者會在不同地方測試，他認為將兩種不同風險程度的抵港者分開處理，流程很好。機場目前正試用新型快速測試「RT-LAMP」，許樹昌說，初步數據發現RT-LAMP檢測敏感度低於傳統PCR的90%，有關公司近期已改良技術再增加基因提取的步驟，準確度有提升，加步驟後測試過程增約15分鐘，至整體約52分鐘，將在機場試驗3星期。

有旅社開團最快月底出發 團費5000

港府未公布旅遊氣泡細節，縱橫遊已推新加坡4天團，最快本月27日出發，該公司常務董事袁振寧表示，首團出發日期仍未落實，暫未有人報名。他表示已向國泰及新加坡航空查詢航班、票價等，但未有確實回覆。至於團費、開團數量，袁稱視乎市場需求，如機票價格與以往相近，4天團團費會維持每人4000多元，加上約1000多元的離境新加坡時的檢測費，估計團費約5000多元。

明報記者

（疫情第三波）