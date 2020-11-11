星旅遊氣泡月底推 許樹昌：快測更準 需時延長

【明報專訊】港府最快今日交代新加坡旅遊氣泡、在粵港人返港免檢疫等細節，據悉，旅遊氣泡暫定本月下旬推出。中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示機場正在試用的快速測試初步數據敏感度不足九成，但已改良技術，測試將繼續。有旅行社率先開新加坡4天團，最快本月27日出發，估計團費約5000多元。
消息：最少驗3次 快速測試或收費
據悉，新加坡旅遊氣泡暫料本月下旬推出，政府曾就其檢測安排諮詢業界，消息稱當局傾向氣泡旅客最少驗3次，包括在香港、新加坡各驗一次，最後返港在機場再驗一次，本港入境檢測要等12小時，快速測試可縮短時間，但可能要收費，最後方案尚待今日公布。
中大專家許樹昌昨應機管局邀請到機場參觀，他說日後一般入境者和旅遊氣泡抵港者會在不同地方測試，他認為將兩種不同風險程度的抵港者分開處理，流程很好。機場目前正試用新型快速測試「RT-LAMP」，許樹昌說，初步數據發現RT-LAMP檢測敏感度低於傳統PCR的90%，有關公司近期已改良技術再增加基因提取的步驟，準確度有提升，加步驟後測試過程增約15分鐘，至整體約52分鐘，將在機場試驗3星期。
有旅社開團最快月底出發 團費5000
港府未公布旅遊氣泡細節，縱橫遊已推新加坡4天團，最快本月27日出發，該公司常務董事袁振寧表示，首團出發日期仍未落實，暫未有人報名。他表示已向國泰及新加坡航空查詢航班、票價等，但未有確實回覆。至於團費、開團數量，袁稱視乎市場需求，如機票價格與以往相近，4天團團費會維持每人4000多元，加上約1000多元的離境新加坡時的檢測費，估計團費約5000多元。