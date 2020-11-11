港要求較鬆 檢測未出結果可回家 確診貨機人員 同住3人染疫

同住兩歲女童確診 曾赴迪欣湖

本港昨公布9宗確診，包括4宗輸入、3宗輸入相關及2宗本地相關個案。日前確診、曾到哈薩克的38歲貨機男機組人員於11月7日抵港，同日病發，未有檢測結果已返回東涌昇薈3座寓所，昨公布的3名輸入相關患者與該機組人員同住，於他抵港翌日病發，其中兩歲女童曾到東薈城及迪欣湖兒童遊樂場。

內地較嚴 國際貨機人員須機場等結果

對比內地民航局措施，國際航空的貨機人員如要入境內地執行飛行職務，須在指定區域等候陰性結果，才能離開機場，其間由當地政府管控；如屬國內航空貨機人員，需確保於外地僅短暫停留及封閉管理（例如點對點專車接送），入境時檢測陰性可豁免檢疫。至於香港的本地機組人員，不需等結果即可離開機場。

政府抗疫專家顧問許樹昌稱，讓本地機組人員回家等檢測結果不理想，帶病毒者或會感染家人，上述個案「正是一個很好的例子，證明這做法有漏洞」。他說，高風險地區抵港的機組人員應在機場等結果才回家，若日後RT-LAMP快速測試證實與傳統PCR測試結果分別不大，可要求所有機組人員等候報告才離開。

港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，澳門目前禁外國人入境，故外地機組人員不得離開飛機，澳門機組人員則要持7日內的陰性證明，他認為本港難以做到澳門般嚴格，但認為不能容許機組人員未有結果就進入社區，促衛生署增加人手及儀器等加快檢測速度。

日前完成14日檢疫期翌日才確診、由法國抵港的兩名患者，衛生署證實二人於檢疫期第12天提交樣本，惟當局至第15天才通知兩人陽性結果，二人曾到九龍城德昌魚蛋粉。

光大中心確診者同事中招 公司70人檢疫

本地個案方面，沙田主風小學43歲女教師確診，她是灣仔光大中心男文職（第5375宗）的妻子，較丈夫遲10天病發，曾到教育局九龍塘教育服務中心、港大明華綜合大樓及4間食肆；其丈夫的28歲女同事亦確診，其位於光大中心的公司檢疫人數由約10人擴大至70人。

許樹昌稱，密切接觸者名單由確診者向衛生署提供，但記憶非百分百準確，如確診者記憶遺漏就會錯過檢疫密切接觸者，形容為追蹤上存在的風險，要靠確診者的同事「醒目」，主動接受檢測。

署理行政長官張建宗昨稱現階段沒有放寬社交距離措施的空間，故周四屆滿的措施會延長一周至11月19日。食衛局稱，大埔流動車至前日累計派發5991個及收回1082個樣本瓶；而流動採樣亭昨日合共採集逾1600個樣本。

此外，本港死亡個案增至108宗，最新死者為仁濟醫院88歲男病人，居於葵涌浩景臺4座，他在9月1日病發，延至前晚9時許離世。

（疫情第三波）