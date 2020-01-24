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3日71宗上呼吸道感染爆發 涉789人 昨增9校主要幼園 醫生籲減帶幼兒外出嬉戲

【明報專訊】天氣轉涼，昨日再增9間學校爆發上呼吸道感染，涉逾300人，3日累計71宗爆發，近800人受影響。新增的爆發學校遍及九龍和新界，主要是幼兒園或幼兒中心。有醫生稱爆發來得很急，形容是「一窩蜂式」感染，響起了警號，反映防疫警覺仍不足，但估計不是新型冠狀病毒或季節性流感，呼籲衛生署調查爆發的疾病以釋除疑慮，又呼籲家長要減少帶幼兒外出嬉戲。

衛生防護中心昨晚公布，單日增加9間學校（見表）爆發上呼吸道感染，涉295名學生，年齡介乎1至18歲，另共涉7名職員。9間學校位於九龍城、黃大仙、深水埗、葵青、西貢和元朗，7間是幼兒園或幼兒中心，另有一間小學和一間特殊學校。

又一村學校涉65童 部分曾赴主題樂園

又一村學校爆發所涉人數最多，共65學童受影響，年齡介乎3至6歲，他們出現發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛等。該校昨日發通告指出，11月6至8日期間，部分家長曾帶同子女前往海洋公園、迪士尼樂園、音樂農莊等地方，幼兒其後陸續發病。

本周日至二（8日至10日），全港已錄得71宗院舍、學校爆發上呼吸道疾病個案，包括43間幼稚園或幼兒中心、24間小學、1間中學和3宗其他個案，共涉789人。衛生防護中心會向爆發的學校派發深喉唾液樣本瓶，為受影響班別的師生驗新型冠狀病毒，並會建議有關班別於未獲得檢測結果前停課不少於3日。

醫生料非新冠流感 或副流感鼻病毒

不在昨日9間爆發學校名單之列的大埔循道衛理幼稚園亦疑現爆發，校長陳燕芳表示，周一（9日）約30名學生因出現上呼吸道感染病徵而告假，主要是咳嗽和流鼻水，有數名學生出現低燒。她稱昨早已通知衛生防護中心並停課3天，今天起會安排家長到校門領取檢測瓶，翌日交回。她表示校方沒有舉行過任何聚會，學生在校期間都有戴口罩。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷稱，今次爆發來得很急且遍及不同地區，從爆發模式上估計不是新型冠狀病毒，加上近期實驗室數據顯示季節性流感並不活躍，估計亦不是流感，但傳播之快反映是病毒性感染的可能性高，或是副流感、鼻病毒、合胞病毒等呼吸道病毒。由於今次爆發牽連甚廣，他認為衛署不能只驗新冠病毒，應化驗找出目前爆發的病毒種類，以釋除家長和學校的疑慮。

稱「一窩蜂感染」 反映防疫警覺仍不足

曾祈殷說，學校今年曾長時間停課，因此上呼吸道感染個案長期處低水平，隨着恢復實體課堂，短時間內出現「一窩蜂式感染」是響起了警號，反映目前防疫警覺性仍不足。他認為校巴可以是學校與學校間播疫的途徑之一，需加強清潔，家長亦應減少學童的課外活動，並避免到公園、樂園等，以免造成交叉感染。

醫生籲查疾病釋疑慮 衛署：只驗新冠

被問近期爆發是否有任何一宗已知屬哪種病毒，及會否為爆發群組化驗以了解正爆發的疾病，衛生署口頭回覆稱，提供的化驗只包括新型冠狀病毒，若病人求醫並驗出其他病毒，有關醫生會再通知衛生防護中心。

明報記者

（疫情第三波）

相關字詞﹕衛生防護中心 上呼吸道疾病

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