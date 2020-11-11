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警襲女同袍判社服令 官：犯案只因驕傲

【明報專訊】10名休班警今年4月凌晨在元朗消夜，一名警長疑不滿遭女同袍敬酒時給酒濺中，出手扯她頭髮，被控普通襲擊罪，他早前在開審前一刻認罪，昨在屯門裁判法院被判刑。裁判官水佳麗判刑時形容，被告犯案歸根究柢只因「驕傲」二字，又指他身為執法人員，應樹立榜樣，包容同袍，最終判他160小時社會服務令。

被告現停薪停職

警方：會有紀律行動

被告梁珏榮（40歲）承認今年4月19日在元朗屏會街屏會中心外行人路上襲擊女子蘇伶雅。辯方求情時透露，被告現已停薪，願意接受社會服務令。警方發言人確認，被告隸屬天水圍分區，現正被停職，並會研究法庭判辭，採取相關紀律行動；並重申警隊非常重視人員操守，如有人員干犯違法行為，絕不容忍和姑息，定必嚴正處理。

裁判官水佳麗判刑指出，報告內容整體良好，當中雖列舉不少家庭因素，致被告在不開心及壓力下犯案，但她認為「歸根究柢犯案原因只有兩個字，驕傲」。

水官說，女警淋濕被告後，被告隨即發火，他聲稱扯了女警頭髮10秒，但醫生指出女警頭皮腫脹，需休假兩天，直指被告「非常不留情及不留手」；又指他身為執法人員，應樹立榜樣，包容同袍，鑑於他認罪，終接納報告建議，判他160小時社會服務令。

案情指被告與9名同袍在元朗一食肆吃消夜，女警蘇伶雅多次向被告敬酒，被告拒絕，遭蘇揶揄，兩人因而爭執。同袍分開兩人並帶走蘇，被告追出食肆，上前扯蘇的頭髮逾10秒，蘇事後報警。被告後來自首，警誡下否認犯案，指蘇敬酒時不慎濺中他，才自然反應推了蘇一下。水官早前批評，雖然本案與「限聚令」無關，但案發時被告與同袍一起歡聚，行為實屬不恰當。

【案件編號：TMCC926/20】

相關字詞﹕社會服務令 普通襲擊 警員犯法 新冠疫情

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