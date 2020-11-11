代開戶銀行職員稱死者霸道 另一職員：買樓似買棵葱

時任星展銀行客戶經理趙建威供稱，案發前3日，死者與胞妹曾到銀行查詢開戶，死者聽畢銀行迎新優惠後，決定即場開辦豐盛理財戶口。礙於時間所限，趙兩日後與死者見面，繼續處理開戶，死者曾問有否獲取更多回贈的方法，趙建議她介紹他人開戶，以獲取更多優惠。死者即場致電被告，以急促聲線着對方「全部簽咗先」，並要求趙前往港大與被告會面。

趙又稱，他和同事到港大後，被告對開戶一事表示「唔知咩嚟」，又稱自己只有半小時用膳，要求將會面延期。至同日下午，他收到死者短訊稱「都係唔做（存款）」。

指死者不斷問現金回贈

趙在盤問下形容，死者「不斷畀壓力我」，不斷問銀行有否提供更好的優惠或現金回贈。他同時「非常同意」辯方所指，死者態度霸道和咄咄逼人，更形容死者曾向他稱，假如手續不能即日完成，她將轉交其他職員接手。趙礙於業績考慮，在非銀行正常做法下，與同事乘的士到港大與被告會面。

同日稍後時間為死者開戶的花旗銀行銷售助理李鍵豪昨供稱，死者當日存入400萬元的支票，稱支票由丈夫給她購買「囍帖街」一個單位，又稱待支票結算後，她會取走250萬元。

就李曾在書面供辭形容事主「買樓好似買棵葱咁易」，李解釋死者曾形容其丈夫「好有錢」和忙碌，他亦從死者的說話語氣，以及報稱居於沙宣道，令他抱持相同觀感。