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張祺忠殺妻案 曾為經紀佣金爭執 死者曾批夫唔係好人 姨仔稱被告馴如綿羊

【明報專訊】香港大學機械工程學系副教授張祺忠於2018年8月在港大宿舍偉倫堂殺妻案，昨在高等法院續審。死者胞妹的證人供辭形容死者生前易怒、沒耐性，亦頗為囉嗦，被告則「馴如綿羊」；又指夫婦倆生活節儉，一家人外出用膳會各自付款。胞妹亦憶述，案發前5天兩夫婦曾為支付地產經紀佣金而爭吵，死者曾向胞妹稱，「張祺忠唔係好人嚟㗎，唔好以為佢係好人呀」。

張祺忠（56歲）否認一項於或約於2018年8月17日謀殺陳慧文（終年53歲）罪名。死者胞妹陳慧賢曾於前年8月為警方錄取有關胞姊失蹤的口供。至被告被捕後，她再於同年10月錄取口供。鑑於新冠病毒疫情，目前居於英國的陳慧賢未返港作供，由控方庭上讀出供辭。

稱夫婦節儉 外出用膳各自付款

陳慧賢當時向警方表示，死者常向人發命令及批評他人過失，發怒時會不斷重提某議題。死者愛吹噓自己的投資決定，看似主導家中投資，當她提取金錢時需被告簽署作實。至於被告，陳形容他「馴如綿羊」，沉默寡言木無表情。陳又形容被告與死者生活節儉，死者愛優惠時段光顧茶樓，被告經常光顧快餐店，夏天甚少開冷氣。夫婦倆出遊時會購買最便宜的機票和住宿，一家人外出用膳亦會各自付款。

陳慧賢表示，死者與被告結婚超過30年，雖有時爭吵，但未見過他們動手。不過，死者6、7年前曾表示丈夫常離家工作，她因感生活沉悶而希望離婚，惟丈夫表明不願意。陳另向警方提及，被告夫婦案發前一個月到英國旅遊時，死者曾向正駕車的被告發指示，被告被觸怒，駕駛不穩，聲言該次為他們最後一次外遊。陳形容未曾見過被告表現如此，當時感害怕，死者當日亦減少指摘被告。

死者曾向胞妹透露想離婚

陳慧賢續稱，被告夫婦至案發前5日再次爭吵，死者指摘被告向地產經紀支付全部費用，對方卻未有完成工作，繼而大聲地向胞妹陳慧賢稱「張祺忠唔係好人嚟㗎，唔好以為佢係好人呀」。被告隨即表現緊張、說話結巴，以及讓死者致電地產經紀。

案發前一晚，被告與死者的女兒Nancy回家後，Nancy因房間被弄亂而動怒，並站在死者房外，將晾衣架推向死者，又向死者投擲白色膠條，隨後離家。當晚陳又目睹死者和被告在主人房內躺在牀上，二人均背對房門，被告則看似壓向胞姊。陳稱自己當時心想，「哇，咁嘅年紀仲咁親熱」，惟事後奇怪，形容死者和被告一對兒女出生後，她再沒見過兩人牽手、擁抱或親吻，被告的表現亦沒理由如此浪漫。

睹被告壓向死者 胞妹以為親熱

陳慧賢在供辭中稱，被告和Nancy應她要求前往報警。對於死者失蹤，她曾和被告、被告子女於凌晨討論事件，並認為死者只取走護照和身分證，卻不帶走常用的背囊，又不乘坐升降機離開而感奇怪。另外，陳慧賢又向警方提供案中多個可疑之處，包括死者失蹤後，Nancy指出擺放家門旁的行李篋不見蹤影時，被告回應道「黐線嘅，拎咁大個篋走」；陳慧賢的8歲女兒曾指出死者常穿的涼鞋仍在家中，惟涼鞋兩日後不翼而飛，以及死者失蹤當日，陳感到家中非常涼快，卻留意到窗門關閉和沒開風扇，認為有人曾開冷氣。聆訊今續。

【案件編號：HCCC292/19】

相關字詞﹕新冠疫情 謀殺罪 副教授涉殺妻 張祺忠

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