市場早料凍費 分析：兩電股價影響不大

【明報專訊】中電（0002）及港燈（2638）凍結明年的淨電費加幅，兩者每度電維持在今年度的121.8仙及126.4仙水平。即使兩電面臨本地市場電力需求下降，在天然氣發電的投資又大，但證券界認為，兩電明年凍結電費水平已經在股價方面反映，料有關消息對股價及營運影響不大，並觀望明年過後，兩電會視乎經濟及疫情情况而加電費。
觀望疫後或加電費 難言加幅
中電昨日收報72.55元，跌0.62%；港燈則收報7.94元，升0.51%。大和資本分析員何子樂指出，市場在上周已傳出中電會凍結明年電費加幅，因此市場對兩電凍結電費加幅早有預期，就算未來要投入天然氣發電設施投資較大，但是中電最新公布的投資項目預算則比市場預期為小，因此認為，凍結電費消息獲得證實後，對中電股價及營運的壓力均不會太大。港燈最終決定不調整明年電費水平，亦與他的預期一樣。他預料，到明年隨着經濟回穩及新冠病毒疫情緩和，中電及港燈均會提升電費，但是目前難言具體加幅。
根據中電最新公布，該集團在2020年度的資本開支預算為96.45億元，只比2019年度的預算95.12億元略增1.39%。當中發電系統及輸配電系統分別佔51.18億及43.46億元。