市場早料凍費 分析：兩電股價影響不大

觀望疫後或加電費 難言加幅

中電昨日收報72.55元，跌0.62%；港燈則收報7.94元，升0.51%。大和資本分析員何子樂指出，市場在上周已傳出中電會凍結明年電費加幅，因此市場對兩電凍結電費加幅早有預期，就算未來要投入天然氣發電設施投資較大，但是中電最新公布的投資項目預算則比市場預期為小，因此認為，凍結電費消息獲得證實後，對中電股價及營運的壓力均不會太大。港燈最終決定不調整明年電費水平，亦與他的預期一樣。他預料，到明年隨着經濟回穩及新冠病毒疫情緩和，中電及港燈均會提升電費，但是目前難言具體加幅。

根據中電最新公布，該集團在2020年度的資本開支預算為96.45億元，只比2019年度的預算95.12億元略增1.39%。當中發電系統及輸配電系統分別佔51.18億及43.46億元。