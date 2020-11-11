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售電量罕有預測下降 新機組落成議員憂產能過剩

【明報專訊】新型冠狀病毒疫情改變市民的生活及工作習慣，兩電昨日向立法會提交的文件顯示，兩電均罕有預測明年售電量下降，但無披露幅度。立法會金融界議員陳振英表示，兩電今年工商用電量下降，但兩電2018至2023年的發展計劃已獲政府批准，未來幾年仍有新機組落成，擔心出現產能過剩，問政府會否要求兩電減慢投資步伐。但政府認為不應因疫情而改變「規劃好晒」的發展計劃，環境局長黃錦星更未有點名指備用電力僅逾10%的鄰近地區「會停電」。

兩電遭質疑備用電量「超高」

現時兩電釐定基本電費，售電量是其中一個重要考慮因素。兩電昨向立法會提交的文件顯示，中電及港燈均預測明年售電下降，以致每度電要增加1.8仙及1.5仙；工聯會陸頌雄稱，兩電備用電量「超高」，較鄰近地區亦較高，質疑政府批准兩電興建新機組，是否有把關。

黃錦星：

備用電僅逾10％鄰區「會停電」

黃錦星回應稱，國際備用電量一般為三成，新加坡備用電高達八成，至於備用電量逾一成的鄰近地區「會停電」。中電總裁蔣東強表示，最重要是確保供電可靠，有足夠設備提供足夠電力。

中電備用量24.7% 港燈35.2%

環境局昨回覆本報查詢時表示，以中電2019年裝機容量8988兆瓦和最高峰用電7206兆瓦計算，中電備用發電容量率是24.7%；至於港燈以2019年的裝機容量3237兆瓦和最高峰用電2395兆瓦計算，港燈備用發電容量率是35.2%。

環境局稱，港燈現時至2023年期間，會有三台燃煤機組（L2、L4及L5）及一台燃氣機組（GT57）先後退役，除一台燃氣機組（L10）已於2020年投產外，另外兩台新燃氣機組，即L11及L12將分別於2022年及2023年投產，所以港燈的備用發電容量率，估計將會在2023年下降到約32%。中電方面，除一台燃氣機組（D1）已於2020年投入運行外，另一台燃氣機組（D2）將於2023年投產，2020年及其後數年的備用發電容量率將在30%以下。

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