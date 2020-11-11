疫下留家電費增 劏房戶申中電資助「如買六合彩」

昔可到圖書館「歎冷氣」

王女士與兩名就讀小學的子女居於石籬一間70平方呎的劏房，月租約3000元。她說，單位一劏六，每季（兩個月）電費按單位唯一電表的電費單平分6份，夏天時王女士每季電費可達800至1000元，「熱天開冷氣慳住慳住開，夏天（電費）貴一倍唔止，之前（疫情下）唔使返學，電費仲貴」。為了省電，她一向會在夏天日間時間帶子女到圖書館或商場等公共地方「歎冷氣」，但今年在疫下要減少外出，電費都較往年貴。王女士過去曾做散工，但疫情下已沒有工作。

她認為明年電費雖然凍結，仍然昂貴，期望疫下可以有寬減。中電會為1萬個劏房戶提供約600元電費資助，王女士期望可以增加名額，並加碼至1200元。

指劏房濫收水電費嚴重

團體促立法規管

葵涌劏房居民大聯盟成員吳堃廉說，中電推600元資助並有消費券「有好過無」，但電費資助只有1萬個名額，令劏房戶申請就如「買六合彩」。他並指劏房濫收水電費問題嚴重，期望政府可以立法規管電力收費。

食肆：凍費月省數百「得啖笑」

疫下飲食業重創，點心專門店「添好運」創辦人麥桂培表示，電費凍價「多多少少」都會有幫忙，但電費佔成本不多，即使其奧海城分店全部器材都是用電，電費亦僅佔營業額約6%，人工和租金等才是最大成本，故不加電費也只是「得啖笑」，每間店每月只能省約數百元。