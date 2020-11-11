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兩電明年凍費 跨黨批「賺盡」促減價 電費穩定基金有逾10億結餘

【明報專訊】中電及港燈明年將基本電價分別上調1.6％及6.9％，但因國際燃料價格下調，兩電借調低燃料費抵消加幅，昨日宣布明年凍結淨電費。惟兩電的電費穩定基金共有逾10億元結餘，顯示有減價空間。民主派及建制派議員均表明凍費「不收貨」，認為在經濟低迷下，兩電仍然按《管制計劃協議》賺盡8%回報，港府應要求兩電減價，及增加電費補貼等。

基本電費上調 中電加1.6%港燈加6.9%

燃料費降抵消加幅

工黨立法會議員張超雄批評，兩電增加基本電費，憂燃料費只能維持頭兩個月不變，之後燃料費一旦回升，到時電費不減反加，又指兩電仍然賺到盡，凍費「唔係與市民共渡時艱，無盡到社會責任」。

立法會經濟事務委員會昨召開特別會議，討論明年電費調整幅度。中電每度電的淨電價維持在121.8仙，港燈則為126.4仙。兩電均以調低燃料費去抵消基本電費加幅。中電每度電的基本電費由92.2仙增加1.5仙至93.7仙，加幅1.6%；燃料費由30.8仙減2.7仙，至28.1仙，減幅約8.8%。港燈基本電費由102仙加至109仙，加幅高達6.9％；燃料費由24.8仙減至17.4仙，減幅近三成。

兩電向立法會提交的補充文件進一步披露兩電調整明年電費的機制。中電透過動用電費穩定基金去壓低基本電費加幅，每度電減3.1仙，惟其他因素包括固定資產入帳、經營費用增加，以及預測明年售電費減少等，最終仍令基本電費增加1.5仙。

至於港燈基本電費大增，原因是固定資產入帳、經營費用增加、預測本地售電量減少等。此外，港燈不但未有動用電費穩定基金及燃料價格調整條款帳的「儲備」去調低加幅，更透過每度電加1仙為電費穩定基金「儲錢」，以致加幅高達近7%。

學者：兩電仍儲到錢 有減價空間

城大能源與環境政策研究中心總監鍾兆偉表示，兩電向立法會提交的文件顯示，兩電明年預測電費穩定基金及燃料帳仍有數以億元計款項，顯示即使每月調整燃料費，兩電仍「儲到錢」，可以用來穩定電費加幅，甚至減價，問題是動用多少才算恰當，難以滿足所有人。

文件顯示，中電預計明年的電費穩定基金及燃料帳分別會有7.28億元及3500萬元結餘，若以2020年售電339億度電攤分，每度電可以下調2.2仙，減幅1.8%；港燈預計明年的電費穩定基金及燃料帳分別均為3.3億元，若以2020年售電100.45億度攤分，每度電可以下調6.6仙，減幅5.2%。

議員追問是否賺盡8％ 全場鴉雀無聲

多名議員不滿兩電在疫情下只凍結電價而不減費。工聯會陸頌雄多次要求兩電回應是否賺盡8%，但與會環境局官員及兩電代表均未有回應，全場鴉雀無聲，陸頌雄形容為「奇景」。社福界議員邵家臻再追問，港燈董事總經理尹志田才表示，依《管制計劃協議》營運，「按8%（准許利潤）期望做生意」；中電總裁蔣東強亦表示，中電執行《管制計劃協議》的條款。

環境局長黃錦星表示，為了配合長遠減碳目標，兩電需要增加天然氣機組發電，面對巨大的電費調整壓力，強調兩電凍費已考慮到多方面因素的平衡結果。黃錦星又稱，政府有另一項電費紓緩計劃，向每個家庭每月補貼50元電費，約佔一般家庭約兩成電費，相信有助紓緩市民壓力。

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