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2020年11月10日星期二
港聞二
張祺忠殺妻案 警檢欠妻600萬借據 認誤殺否認謀殺 控方指曾為女兒離家爭吵
運箱遇調查警員 涉再買木板扮已拆箱
警搗網賭洗錢集團 涉5億投注凍資千萬
三母子命案 兩童學校：已提醒家長留意子女情緒
主風教師初確 曾晤15中學學生 大埔採樣排隊句鐘 周內向80校派樽
毋須等結果可回家 單日5豁免檢疫者確診 許樹昌批甩漏 促陰性始放行
港人今可港深醫院覆診 診金百元
捐器官微升 醫局：市民疫下更看重生死
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【大學烽火一周年】困理大30小時 逃脫者：仍憂警上門
【大學烽火一周年】冀年輕人和平表訴求 中箭警：不覺圍理大不人道
【大學烽火一周年】學生現創傷後遺 理大「執仔」校長：望還寧靜校園
中電1.6億支援社區 一半派消費券 兩電今公布會否調費
議員倡延港鐵「20%車費扣減」
疑燒雜物縱火 波及車場5車
國泰：明年客量倘復 毋須再裁 不會檢討新合約 工會促立會再開會
團結基金：港大學知識產權收入 不足牛津1/7
煥然懿居43「首置」貨尾今起可申
申改劃中部海域阻填海 環團籲一人一信撐
小提琴家「通波仔」後亡 專家：團隊違醫療責任
疑毒品餐車衝路障撞車 男女逃逸
「警1分鐘可瓜」 男子售電槍囚32月 稱為還卡數 官斥為圖利助傷人
網媒女記者控拒捕 庭上投訴警用武過度
8．31案律政司上訴 稱官考慮不相關元素
雷射筆照警案 警認證物帽非被告所戴
少女被指圖傷警 控方漏取證押後審
水警海關截快艇 檢43走私貓狗及私煙
官稱無足夠證據 吳文遠「嗌咪」脫罪
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【Emily】5分鐘提名完 陳健波任IT委會副主席 主持何君堯讚very good
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尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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