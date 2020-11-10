水警海關截快艇 檢43走私貓狗及私煙

9犬34貓全沒晶片 1幼貓亡

愛協回覆查詢稱，9犬34貓全部沒有晶片，其中一隻幼年布偶貓被發現在籠內死亡，33貓及一具貓屍已接回灣仔總部，貓屍稍後轉交漁護處檢驗。漁護署發言人表示，接收了案中9犬，初步檢查後，發現其中兩犬出現低溫症，要提供特別照料；另一犬前腳骨折，同日已送往愛護動物協會治理，其餘狗健康狀况尚可。

警方過去數星期於香港西面水域觀察，發現大嶼山北部懷疑有走私活動，遂於前晚採取行動。至昨凌晨4時45分，發現5名可疑者及一輛輕型貨車於大嶼山白芒一帶徘徊，數分鐘後，一艘沒亮航行燈、疑載有走私貨物的快艇高速駛近岸邊，警方隨即行動，其間5名可疑者登上快艇，駛至東涌新發展碼頭泊岸，5人連同船長逃走。

警方於快艇檢獲21個寵物膠籠，合共載有9犬34貓，當中包括布偶貓、蘇格蘭摺耳貓、英國短毛貓、貴婦狗及玩具貴婦狗，其中一貓已死亡。另亦檢獲35箱未完稅煙，市值約110萬元、應課稅值約77萬元。海關表示該批煙均為走私煙常見品牌。

名種貓貴婦狗 疑運港銷售

水警小艇分區高級督察梁家駿表示，貓狗被困於狹窄膠籠，沒食水及糧食，身上均沒有晶片，未能確定有否物主，不排除是運港供市面販售。水警總區重案組第2隊高級督察劉穎宜補充，部分貓眼睛受傷，但健康尚算良好。案件目前未見與早前寵物走私案有關，正調查貓狗來源及流向。

今年8月21日，水警及海關破獲寵物走私案，檢獲48隻均有植入晶片的貓狗，相信有人利用走私途徑，將寵物偷運回內地與主人團聚。及後有載着動物屍體的膠籠隨水流冲上岸，警方調查後，拘捕屯門一間寵物酒店的女負責人及一名男子。