少女被指圖傷警 控方漏取證押後審

被告為17歲女生，控罪指稱她於去年11月18日，在香港串謀另一17歲男生意圖共同非法及惡意向警察施用有害物品，即從含有異丙醇、乙酸及異丙基的混合液中釋放的氣體使該人受損害、精神受創或惱怒。

控方在庭上提出審訊延期申請，稱同案已認罪的男被告，其電話經警方破解後，發現通訊軟件WhatsApp內，與帳戶名「老婆寶寶」的文字對話中，曾稱要向警方施用由醋及酒精製成的有害物質，但警方未能破解女被告的電話，無法確認她是帳戶「老婆寶寶」的使用者，律政司視此為重要證據，故需時向服務營運商索取紀錄。

控方稱與警溝通錯誤

裁判官屈麗雯質疑，為何控方在案件審訊時仍未取得有關證據。控方承認有疏漏及與警方溝通錯誤，稱律政司早已指示警方索取有關紀錄，但在不清楚原因下警方未有取得，至較後時間才發現問題。裁判官最終批准申請，將案押後至12月7日再訊。同案男被告早前認罪，被判入更生中心。

【案件編號：KTCC2017/19】

（反修例風暴）