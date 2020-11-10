港聞

港聞二

雷射筆照警案 警認證物帽非被告所戴

【明報專訊】去年9月8日有市民在中環發起「香港人權與民主法案祈禱會」，其間21歲男生涉嫌在中環港鐵站內兩度用雷射筆照射警員，被控一項管有攻擊性武器罪，昨在東區裁判法院受審。拘捕被告的警長稱，憑裝束辨認被告，但承認記錯被告當日所戴帽子的款式，現為證物的帽亦非當日被告戴着的帽。

稱親手除下 睇辯方片段後改口

被告沈聞一（21歲）報稱學生，否認去年9月8日在港鐵中環站近K出口管有一支雷射筆，意圖作非法用途。

拘捕被告的警長馬國樺供稱，當日下午3時許，有人破壞中環港鐵站K出口附近的閘機及售票機，他與隊員奉命到場設防線。其間，他看到有一束綠色光線射向警方，隨後發現是戴着印有白字「WILLS」鴨嘴帽、用灰色頸巾蒙面的被告手持雷射筆所為，遂警告被告。馬稱被告當時有垂下雷射筆，但不久又再用以照射警員，因此衝出防線拘捕被告，被告一度反抗。

馬另表示，因被告案發時蒙面，他是以裝束來辯認被告，並稱從被告頭上除下現為證物的鴨嘴帽，親手交給另一警員。辯方盤問時，向馬播放影片，指出被告當時並非戴着同一頂鴨嘴帽；馬隨即承認錄口供時只靠事發時數秒的記憶，「我係記錯咗戴帽嘅描述」。

不記得證物帽從何來

至於現為證物的帽從何來，馬說「我真係唔記得」，但承認並非親手從被告頭上除下該帽，而是為被告上手銬後，因記得被告有戴帽，便誤以為現為證物的帽屬於被告。

堅稱被告有反抗 認口供無提

辯方另指出，馬從沒在口供或記事冊提及被告曾反抗，馬表示「我唔記得」、「你話冇，咁我咪話係囉」。但馬隨後澄清是指同意被告反抗一事沒在口供提及，但不同意被告無反抗。案件今續審。

【案件編號：ESCC293/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕香港人權與民主法案祈禱會 雷射筆 管有攻擊性武器

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