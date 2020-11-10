網媒女記者控拒捕 庭上投訴警用武過度

稱遭胡椒噴面暈倒失禁

首案控告女記者何家欣（27歲）一項抗拒警務人員罪。控罪指稱女被告今年5月11日在旺角洗衣街花園女廁內，抗拒4名執行職務的警員，即女警18366劉曦晨、警長58604徐啟迪、警員18258鄭相平及警員24262李廸燊。控方不反對女被告保釋，裁判官聽畢陳辭後，批准她以2500元現金保釋，每日到警署報到，但毋須宵禁。

第二宗案件起訴學生周天浩（18歲）一項在公眾地方造成阻礙罪，押後至12月29日再訊。第三宗案涉及兩人，依次為報稱無業的方佐瑋（22歲）及廚師劉曉峰（25歲），兩人各被控一項參與受禁群組聚集罪，違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》，並同被控一項非法集結罪；方佐瑋另被控未能在規定下出示身分證明文件及在公眾地方管有攻擊性武器兩罪，劉曉峰則另被控在公眾地方管有攻擊性武器罪，兩人的案件押後至12月23日再訊。

【案件編號：KCCC2819、2822、2829/20】

（反修例風暴）