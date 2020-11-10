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「警1分鐘可瓜」 男子售電槍囚32月 稱為還卡數 官斥為圖利助傷人

【明報專訊】警方去年10月在facebook發現有人招售伸縮警棍及電槍，派員喬裝接洽，其間賣家聲稱電槍「可以電暈一隻牛」、「傳聞警察一分鐘可以瓜」，又稱「手足使用伸縮棍打中國銀行」。警方相約賣家交易當場拘人，他被還押近一年，昨在區域法院承認無牌經營槍械及管有違禁武器兩罪，求情自稱「機會主義者」，犯案只望賺錢還卡數。法官判他入獄2年8個月。

被告趙梓烽（31歲）報稱無業，兩罪分別指稱他經營12支電槍及管有21支「重力操作鋼棒」。辯方求情稱，認同被告與喬裝警員的對話「令人不安」，但被告只是在社會事件下的「機會主義者」，該些說話只是用來吸引買家的宣傳口號，非對警方有敵意，或針對社會上某一群組，被告唯一犯案目的是賺錢還卡數。

辯方稱社會事件下機會主義者

法官姚勳智判刑時表示，案件性質嚴重，難以想像若涉案武器流出市面帶來的後果，被告犯案為了圖利及協助傷人亦是加刑因素，只考慮他認罪而減刑，判他入獄2年8個月。

案情指稱，警方去年10月在facebook發現被告招售伸縮警棍，帖文附上「裝修棒$250」等字。警方喬裝買家聯絡被告，被告直認有伸縮警棍甚至電槍出售，雙方協訂以約1.2萬元交易20支伸縮警棍及10支電槍。

被告在對話中稱「手足使用伸縮棍打中國銀行」、「一電即暈10分鐘」、「可以電暈一隻牛」、「傳聞警察一分鐘可以瓜」等，更稱有少數人會向他「取真槍」，並說「誰有勇氣去電警察？有機會上頭條」。對於部分電槍型號，被告稱「這件威力太大只賣學生」。

認淘寶購入 深圳取貨回港

警員與被告11月1日在深水埗會面，交易後即拘捕被告。被告帶警員到旺角一遊戲機中心，在被告租用的儲物間搜出更多電槍及伸縮警棍，以及防毒面罩、濾芯、護目鏡等。被告警誡下稱，「阿sir，我幫人送貨㗎咋，我咩都唔知啊！」但其後承認物品屬於他，解釋「因為欠落好多卡數，所以賣呢啲嘢賺錢，唔係諗住害人」，該些物品從「淘寶」購入，深圳取貨後帶回港出售。

專家指可致皮膚破裂

威力較普通電槍高

法證專家檢驗涉案物品，發現伸縮警棍最長可伸展到50至64厘米，電槍可產生619至1373伏特的平均脈動電壓。有醫學教授表示，涉案電槍可致人體皮膚破裂，其產生的電流亦比普通泰瑟槍（TASER）高幾倍。

【案件編號：DCCC329/20】

明報記者

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 電槍 伸縮警棍 管有違禁武器 無牌經營槍械

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