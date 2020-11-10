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小提琴家「通波仔」後亡 專家：團隊違醫療責任

【明報專訊】香港小交響樂團創團成員、首席小提琴家黃衛明4年前在聖德肋撒醫院接受「通波仔」手術，術後5天在院內廁所暈倒，最終不治，死因庭昨繼續研訊。葛量洪醫院心臟科主管醫生范瑜茵（圖）以專家證人身分作供，她認為或有血管支架於手術後未完全張開，形容手術「未如理想」，又認為醫療團隊術後沒有妥善檢測病人情况，違反醫療責任。

稱手術未如理想 術後照顧不足

黃衛明（終年59歲）於2016年3月31日進行「通波仔」手術，由心臟專科醫生梁國輝為他在3條主要血管搭建4個支架。死者的解剖報告顯示，3條主要血管中有兩條血管仍出現八成阻塞情况。

專家證人范瑜茵作供稱，死者本身有腎病、肺病，血管硬化情况嚴重和複雜，故手術應被視為高風險，她認為醫生於手術前沒有做出適當的風險評估。

范瑜茵又稱，醫生沒有使用更能準確顯示血管阻塞情况的血管內超聲波（IVUS）配合手術，而結果顯示，手術沒有做到完全的血流重建，或有支架未完全張開，總結治療是「未如理想」，強調須考慮手術是令死者之後心臟停頓的其中一個原因。

就手術後的情况，范瑜茵稱死者沒有在加護病房或深切治療部觀察，缺乏持續性照顧及臨牀護理，亦沒有心臟檢測系統監測心臟情况，直言醫療團隊「係違反咗醫療責任」。

【案件編號：CCDI521/16】

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