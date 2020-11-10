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申改劃中部海域阻填海 環團籲一人一信撐

【明報專訊】立法會延任一年，政府將會向立法會就「明日大嶼」項目申請前期研究撥款；坪洲填海關注組成員馮錦霖早前以個人名義，向城規會申請改劃坪洲與交椅洲之間的政府土地為「海洋功能保留區」地帶，申請地點與「明日大嶼」選址重疊。守護大嶼聯盟與多個環團昨舉行記者會，表態支持改劃申請，聯盟召集人謝世傑表示，冀透過「還海於海、民主規劃、一人一信運動」，表達公眾希望保護海洋的意向。

馮錦霖昨稱，政府早年計劃將該片海域填海發展貨櫃碼頭，但至今未落實，「係咪仲需要用咁多地方去做貨櫃碼頭，好明顯已經唔係」，故應「還海於海」，申請改劃用途，希望不作填海造地或開採海洋資源，開放予市民使用。

多個環團均表態支持改劃申請。海豚保育學會發言人麥希汶表示，明日大嶼選址有珊瑚群落、以浮游生物為食物的海筆棲息，以及江豚等，若城規會批准改劃，可避免填海威脅。綠色力量總監鄭睦奇指出，《生物多樣性公約》定下2020年目標為將10%海域劃為海洋保護區，惟香港目前僅少於3%海域被劃為海岸保護區，形容香港十分落後，支持改劃用途，並希望港府加強海洋規劃。

城規會上月12日接獲申請改劃「大嶼山東北部分區計劃大綱核准圖」，將坪洲與交椅洲之間面積約328.37公頃的政府土地「其他指定用途」註明「貨櫃碼頭」、「貨櫃後勤用地」及「休憩用地」，改劃為「其他指定用途」註明「海洋功能保留區」地帶。城規會就申請提出意見的屆滿日期為本周五（13日），暫定明年1月8日審議。

發展局表示，城規會將按既定程序處理，局方不會評論個別申請。

相關字詞﹕明日大嶼 守護大嶼聯盟

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