煥然懿居43「首置」貨尾今起可申

單身申請者只9單位可揀

該43個貨尾單位實用面積由284至574平方呎，包括兩個開放式單位、7個一房單位、5個兩房單位及29個三房單位。市建局昨按《一手住宅物業銷售條例》規定上載價單，以今年10月市價並提供30%折扣下定價，實用面積呎價介乎12,111元至13,908元。

若按市建局2019年1月公布的價單，當時該43個單位以市價定價下，介乎551.6萬至1239.6萬元，若以該市價七折推算，售價介乎386.1萬至867.7萬元，市建局今次最新訂價較2019年調低約8%左右。

市建局表示，家庭申請者入息限額介乎66,001至85,800元，資產限額為221萬元；單身入息限額則介乎33,001至42,900元，資產限額為110.5萬元。申請人需從未在本港擁有住宅物業，過去未享用政府或相關機構提供的房屋資助。

下月攪珠1月揀樓 示範單位要預約

今次首置單位亦設轉售限制，業主購入單位起計首5年內不可轉讓或出租單位，5年過後需向市建局繳付補價，才可轉讓或出租單位。

市建局稱，已委託房屋協會負責接收申請和資格審核程序，計劃於12月內以電腦隨機排序，以定出合資格申請者選購單位的次序，預計明年1月底展開揀樓程序。市建局在申請期內將在「煥然懿居」現樓設4個示範單位，市民可預約時段參觀。