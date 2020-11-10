港聞

港聞二

煥然懿居43「首置」貨尾今起可申

【明報專訊】市建局首個「首置上車盤」、位於土瓜灣馬頭圍道的「煥然懿居」，原定以私樓發售的43個貨尾單位將轉為首置出售。市建局昨稱，該43個單位今日起至本月23日晚上7時接受申請，並以市價七折定價，介乎355.2萬至798.3萬元，其中三房單位售695.2萬至798.3萬元。不過，單身申請者只可選購開放式或一房單位，換言之今期僅9個單位可供單身申請者選購，而家庭申請者則可選購任何類型單位。

單身申請者只9單位可揀

該43個貨尾單位實用面積由284至574平方呎，包括兩個開放式單位、7個一房單位、5個兩房單位及29個三房單位。市建局昨按《一手住宅物業銷售條例》規定上載價單，以今年10月市價並提供30%折扣下定價，實用面積呎價介乎12,111元至13,908元。

若按市建局2019年1月公布的價單，當時該43個單位以市價定價下，介乎551.6萬至1239.6萬元，若以該市價七折推算，售價介乎386.1萬至867.7萬元，市建局今次最新訂價較2019年調低約8%左右。

市建局表示，家庭申請者入息限額介乎66,001至85,800元，資產限額為221萬元；單身入息限額則介乎33,001至42,900元，資產限額為110.5萬元。申請人需從未在本港擁有住宅物業，過去未享用政府或相關機構提供的房屋資助。

下月攪珠1月揀樓 示範單位要預約

今次首置單位亦設轉售限制，業主購入單位起計首5年內不可轉讓或出租單位，5年過後需向市建局繳付補價，才可轉讓或出租單位。

市建局稱，已委託房屋協會負責接收申請和資格審核程序，計劃於12月內以電腦隨機排序，以定出合資格申請者選購單位的次序，預計明年1月底展開揀樓程序。市建局在申請期內將在「煥然懿居」現樓設4個示範單位，市民可預約時段參觀。

上 / 下一篇新聞

張祺忠殺妻案 警檢欠妻600萬借據 認誤殺否認謀殺 控方指曾為女兒離家爭吵
張祺忠殺妻案 警檢欠妻600萬借據 認誤殺否認謀殺 控方指曾為女兒離家爭吵
運箱遇調查警員 涉再買木板扮已拆箱
運箱遇調查警員 涉再買木板扮已拆箱
警搗網賭洗錢集團 涉5億投注凍資千萬
警搗網賭洗錢集團 涉5億投注凍資千萬
三母子命案 兩童學校：已提醒家長留意子女情緒
三母子命案 兩童學校：已提醒家長留意子女情緒
主風教師初確 曾晤15中學學生 大埔採樣排隊句鐘 周內向80校派樽
主風教師初確 曾晤15中學學生 大埔採樣排隊句鐘 周內向80校派樽
毋須等結果可回家 單日5豁免檢疫者確診 許樹昌批甩漏 促陰性始放行
毋須等結果可回家 單日5豁免檢疫者確診 許樹昌批甩漏 促陰性始放行
港人今可港深醫院覆診 診金百元
港人今可港深醫院覆診 診金百元
捐器官微升 醫局：市民疫下更看重生死
捐器官微升 醫局：市民疫下更看重生死
【大學烽火一周年】大學仍拒公眾 僅兩校可即場登記進入 學生會批保安過嚴「似監獄」 質疑借疫封校
【大學烽火一周年】大學仍拒公眾 僅兩校可即場登記進入 學生會批保安過嚴「似監獄」 質疑借疫封校
【大學烽火一周年】困理大30小時 逃脫者：仍憂警上門
【大學烽火一周年】困理大30小時 逃脫者：仍憂警上門
【大學烽火一周年】冀年輕人和平表訴求 中箭警：不覺圍理大不人道
【大學烽火一周年】冀年輕人和平表訴求 中箭警：不覺圍理大不人道
【大學烽火一周年】學生現創傷後遺 理大「執仔」校長：望還寧靜校園
【大學烽火一周年】學生現創傷後遺 理大「執仔」校長：望還寧靜校園
中電1.6億支援社區 一半派消費券 兩電今公布會否調費
中電1.6億支援社區 一半派消費券 兩電今公布會否調費
議員倡延港鐵「20%車費扣減」
議員倡延港鐵「20%車費扣減」
疑燒雜物縱火 波及車場5車
疑燒雜物縱火 波及車場5車
國泰：明年客量倘復 毋須再裁 不會檢討新合約 工會促立會再開會
國泰：明年客量倘復 毋須再裁 不會檢討新合約 工會促立會再開會
團結基金：港大學知識產權收入 不足牛津1/7
團結基金：港大學知識產權收入 不足牛津1/7
申改劃中部海域阻填海 環團籲一人一信撐
申改劃中部海域阻填海 環團籲一人一信撐
小提琴家「通波仔」後亡 專家：團隊違醫療責任
小提琴家「通波仔」後亡 專家：團隊違醫療責任
疑毒品餐車衝路障撞車 男女逃逸
疑毒品餐車衝路障撞車 男女逃逸
「警1分鐘可瓜」 男子售電槍囚32月 稱為還卡數 官斥為圖利助傷人
「警1分鐘可瓜」 男子售電槍囚32月 稱為還卡數 官斥為圖利助傷人
網媒女記者控拒捕 庭上投訴警用武過度
網媒女記者控拒捕 庭上投訴警用武過度
8．31案律政司上訴 稱官考慮不相關元素
8．31案律政司上訴 稱官考慮不相關元素
雷射筆照警案 警認證物帽非被告所戴
雷射筆照警案 警認證物帽非被告所戴
少女被指圖傷警 控方漏取證押後審
少女被指圖傷警 控方漏取證押後審
水警海關截快艇 檢43走私貓狗及私煙
水警海關截快艇 檢43走私貓狗及私煙
官稱無足夠證據 吳文遠「嗌咪」脫罪
官稱無足夠證據 吳文遠「嗌咪」脫罪
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】不敵疫情 中大NA Can結業 經營廿多年 老鬼懷念「名物」紅豆冰
【Emily】不敵疫情 中大NA Can結業 經營廿多年 老鬼懷念「名物」紅豆冰
【Emily】王百羽數十萬搞形象 EQ質疑仲差咗
【Emily】王百羽數十萬搞形象 EQ質疑仲差咗
【Emily】泛民區議員籌備「公民議政平台」 納不同光譜
【Emily】泛民區議員籌備「公民議政平台」 納不同光譜
【Emily】5分鐘提名完 陳健波任IT委會副主席 主持何君堯讚very good
【Emily】5分鐘提名完 陳健波任IT委會副主席 主持何君堯讚very good
【Emily】陸頌雄遭投訴無邀國泰工會 私藏工會信
【Emily】陸頌雄遭投訴無邀國泰工會 私藏工會信
【Emily】陳兆陽做老襯 YouTube直播婚禮
【Emily】陳兆陽做老襯 YouTube直播婚禮