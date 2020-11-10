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團結基金：港大學知識產權收入 不足牛津1/7

【明報專訊】政府投放大量資源發展創科，近日與深圳商討加強合作，聯手於大灣區發展國際創科中心。團結香港基金昨日發表「科技創新研究報告」，發現本港大學科研水平於國際名列前茅，但知識轉移遠遠落後於海外大學，去年本港所有大學知識產權收入不足牛津大學的七分之一。報告提出7項建議，包括於大學評核框架中加入知識轉移作指標之一，又建議仿效科大和部分海外大學，接受衍生公司以小量股權換取技術授權許可，提升知識產權流動等。

倡允衍生公司少股權換技術授權

團結香港基金分別於2015及2019年就本港創科發展發表兩份研究報告，主要建議政府增撥資源，增強院校及研究機構的科研實力。

今年的報告發現，6間本地大學於英國QS年度大學排行榜排名上升，反映基礎研究質素提升，但知識轉移方面本地大學表現仍落後於牛津、哈佛、史丹福和麻省理工等。舉例本港去年知識產權收入最高的中文大學，其收入為5370萬，遠低於牛津大學約8億；本港所有大學的知識產權收入合計僅為1億港元，不足牛津大學七分之一（見表），報告認為本港大學仍有改善空間。

美星衍生公司量 一年超港多年

比較不同大學正營運的衍生公司總數，去年本地最多的為理大（29家）和港大（24家），遠遜於英國的牛津（145家）和劍橋（109家）。報告稱美國和新加坡頂尖學府一年內成立的衍生公司數目，「已超過香港許多優秀大學多年來的總和」，提議本地大學在專利權和授權許可的政策上提供更大彈性，又建議參考科大做法：增加發明者收益比率，並接受衍生公司小量股權換取技術授權許可。

建議大學評核指標加知識轉移

科大回覆本報查詢表示，衍生公司可用約3%股權換取技術授權許可，目前已有24間初創公司以此方式獲授權科大技術，但強調科大取股權目的只為在前期培育初創企業，牟利並非首要考慮。科大認為，做法可減輕初創公司的現金流壓力，同時又可應用到科大的技術，鼓勵創新及創業。

報告亦建議，政府可改善知識轉移的評核框架，按大學表現分配撥款，同時容許大學從知識產權所獲得的利潤中保留部分利潤，建立知識轉移的文化，並建議政府利用「未來基金」撥款成立的「香港增長組合」，投資本地大學的「深科技」。

明報記者

相關字詞﹕知識產權 創科線 團結香港基金

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