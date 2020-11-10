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國泰：明年客量倘復 毋須再裁 不會檢討新合約 工會促立會再開會

【明報專訊】國泰航空上月宣布重組裁員，並要沒被裁的機組人員簽新約，需永久減薪酬及福利。國泰航空主席賀以禮昨在立法會明言，不會檢討新合約條款，又否認管理層只減薪至明年底是「雙重標準」，稱若明年客運量回復預計水平，將毋須再裁員或政府注資。未獲邀出席會議的國泰空中服務員工會表示，將再去信立法會人力事務委員會，要求召開並出席第二次會議。

高層減薪一年 否認雙重標準

立法會人力事務及經濟事務委員會昨召開聯席會議，討論航空業裁員和其後發展應對措施。民主黨尹兆堅及林卓廷在會上質疑，國泰航空要求機組人員簽署的新合約屬永久性質，而管理層只減薪一年，尹批國泰雙重標準，前線員工變相成永久廉價勞工。賀以禮否認是雙重標準，稱前線機組人員平均減薪15%，若飛行時數回復正常，即每人每月90小時，薪酬有可能回復至2019年平均水平。

指飛行時數若復常 人工可復昔

賀以禮稱，管理層會減薪至明年底，其後檢討情况，但民建聯黃定光問到日後會否改善前線員工待遇，賀以禮稱不會檢討新合約條款，形容是「合約架構」，並會維持下去。

民建聯鄭泳舜關注國泰獲政府注資後的財政狀况及會否再裁員，賀以禮預計國泰明年上半年服務量低於25%，下半年會回升，若符合預期，國泰的資產負債表、流動資金可保持穩健，不需進一步資本重組及裁員。運輸及房屋局副秘書長劉家麒強調，政府不是注資國泰，而是投資，強調國泰需向政府還款及派優先股息。

倘招聘 被裁員工優先

公民黨譚文豪稱，留意到國泰有意招聘機師，關注國泰會否以港人優先。國泰航空行政總裁鄧健榮表示，已有計劃重新招聘機師，預計招聘機艙服務員需待明年下半年。鄧又表示，將優先聘請被裁員工，港人身分有「優惠」，但強調本港法例不容許招聘時有國籍歧視。

譚提出無約束力動議，要求運房局日後分配航權時，須考慮航空公司有否以招聘港人優先作政策之一，議案獲過半數議員贊成並通過。

工會：最低時數可改 復薪「純幻覺」

代表國泰機師的香港航空機組人員協會秘書長Chris Beebe回應查詢稱，不了解國泰重聘機師一事。他說機師新合約設最低工作時數，但國泰每月可更改最低工作時數，故機師可獲較高薪金「純粹是幻覺」。

未獲邀出席會議的國泰空中服務員工會，將再去信立法會人力事務委員會主席陸頌雄，要求召開第二次會議，並有工會代表出席。本報向國泰查詢重聘機師詳情，截稿前未獲回覆。

相關字詞﹕民建聯 民主黨 賀以禮 國泰航空

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