議員倡延港鐵「20%車費扣減」

1·1屆滿 港鐵：計劃仍生效沒補充

港鐵回覆查詢時表示，因應社會面對疫情帶來前所未有的持續及嚴峻挑戰，平衡多方面考慮及與政府磋商後，由7月至明年1月1日提供「程程20%車費扣減」，是現時3.3%扣減的加強版，有關計劃現仍生效，沒其他資料補充。

政府今年4月推出第二輪防疫抗疫基金措施，包括7月起減低港鐵車費20%，為期半年，車費減免總額16億元，由政府與港鐵各承擔一半，即8億元，預料逾500萬人次受惠。除八達通票價外，港鐵在計劃下亦為7至12月的「全月通加強版」和「港鐵都會票」提供100元扣減。有關計劃將於1月1日屆滿，若政府及港鐵不延續，屆時將回復原價。

另外，政府由7月起暫時放寬「公共交通費用補貼計劃」門檻，由400元調低至200元，並為每月公共交通開支超出200元的市民，就超出部分提供三分之一補貼，每張八達通補貼金額以每月400元為上限，有關措施亦將於12月31日屆滿。

實政圓桌田北辰認為，目前不少打工仔面對放無薪假、減人工等情况，在本港未恢復通關下，經濟難有起色，建議政府及港鐵延續優惠計劃，並涵蓋至巴士等其他公共交通工具。

民建聯陳恒鑌表示，在疫情仍未穩定下，若港鐵明年1月不延續票價優惠是「不合時宜」，認為政府及港鐵需因應社會情况，延長優惠半年至一年，政府並應同時延長放寬「公共交通費用補貼計劃」門檻措施，直至本港經濟開始恢復為止。