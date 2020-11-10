中電1.6億支援社區 一半派消費券 兩電今公布會否調費

政府一項補貼年底完

預料明年市民要多交電費

本報得悉，中電明年基本電費加幅遠較預測低，按中電5年發展計劃預測，明年基本電費由現時每度電92.2仙加至96.5仙，加幅4.7%；但到最後明年實際加幅在2%之內；另中電今年提供每度電1.2仙的地租及差餉回扣，明年將取消；但因燃料費隨油價下跌，明年有接近兩位數的百分比減幅，足以抵消基本電費增幅及取消回扣，令明年可凍結淨電費。

不過，明年燃料費即使下調，據了解仍然高於今年11月的燃料費（每度電24.1仙）。按中電5年發展計劃預測，明年燃料費原本增17.5%。

低用電量長者劏房戶獲消費券

環境局表示，目前政府向全港住宅提供兩項電費補貼計劃，其中一項於今年1月起，每戶提供最多2000元補貼，分12個月發放，首11個月每月160元，12月則有240元，計劃下月底完結。至於另一項電費紓緩計劃，由2019年1月起，提供最多3000元，分60個月發放，每月50元。

另外，中電昨公布撥出逾1.6億元，推出多項支援社區計劃，當中首次推出總值8000萬元的消費券計劃，明年1月起向接近80萬個低用電量住宅客戶、享有長者電費優惠的客戶及1萬個劏房戶，每戶派發兩張價值50元的消費券。消費券會隨明年第一張電費單寄出，可用於超過2000間參與計劃的零售商店和食肆，為期6個月。

資助1萬劏房戶各600電費

另外，中電會向1萬個劏房戶提供每戶600元電費資助，又會向5000個過渡房屋住戶，每戶捐贈價值2000元的節能電器如電磁爐及風扇等。莊偉茵說，600元電費資助是參考政府為住宅提供的電費資助，由於劏房戶不是電費帳戶，故中電額外為他們提供資助。