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【大學烽火一周年】冀年輕人和平表訴求 中箭警：不覺圍理大不人道

【明報專訊】去年11月17日理工大學爆發激烈警民衝突，兼任傳媒聯絡隊隊員的警長Sam在理大外左小腿中箭受傷，是運動以來首度有警察中箭。一年後其傷口已癒合，他希望年輕人日後和平表達訴求，也不認同當日警方圍堵理大的做法不人道，因為若強攻校園，雙方都會受傷，故當時做法是「無辦法之中的辦法」。

稱強攻會致雙方受傷 別無他選

當日中午，Sam隨防暴警於理大外圍行動，協調傳媒採訪，下午2時許，他在漆咸道南和柯士甸路交界突感似是遭石頭擊中，查看始知左小腿後方遭箭射中。事後他施手術取出箭，接受5個月物理治療。他說現時仍需覆診，但毋須物理治療，可慢跑但蹲下仍有點疼痛。

約40歲的Sam，已加入警隊20年，曾在2005年韓農反世貿示威、2014年佔領運動任防暴警，去年反修例運動則任傳媒聯絡隊。他說理大是反修例事件以來「最差的場面」，以往多數是街頭「游擊戰」，沒想過示威蔓延到校園，且持續很長時間，「想不到最後學校成為（示威者）據點」。

Sam說當時擔心警民受傷，而作為父母輩，對學生暴力抗爭感擔憂，亦有感部分年輕人被利用，對此不開心。對於參與理大衝突的學生，他希望他們日後和平表達訴求，勿用違法方式，「讀好書為先」，擁有基本知識與智慧，才可關心社會。

慶幸無人喪命 籲「讀好書」為先

對於當時有人批評警方圍堵理大並不人道，Sam認為是「無辦法之中的辦法」，稱示威者有不少武器，如警方當時強攻校園，雙方皆會受傷，故當時做法能給予緩衝時間，冀示威者盡快離開，「不覺得這個處理方法不人道」。他慶幸事件中無人喪命。

國安法實施後街頭抗爭大減，Sam說歡迎任何令社會回復和平的法例。然而不少市民仍對政府及警隊不滿，他相信「要等時間過去」，冀挽回市民對警隊的信心，又指社會各人想法不同，「但你不鍾意（政府或警隊）都好，也不要搞到去年那樣」。

相關字詞﹕中箭 警察 理大圍城

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