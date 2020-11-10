【大學烽火一周年】困理大30小時 逃脫者：仍憂警上門

不願憶起 示威者多拒受訪

「理大圍城」被視為反修例運動中最激烈一役，本報曾接觸個別示威者，他們都稱因不願憶起當時情况而拒訪。K表示一年來沒太大創傷，惟每次經過連接理大及尖東的「尖東橋」，都會感到不安，當時示威者以雜物堵橋及佔領該處，警方曾走到橋上射催淚彈、橡膠子彈等。橋下的紅磡海底隧道因受示威者縱火等破壞而封閉多時。

受困見人性自私

不敢再信陌生人

K形容去年逃脫是僥倖，「會不停想，自己何時會被人捉到」，不知警察何時上門。他說「理大圍城」一役對自己人生「10分中有8分重要」，「是有幸參與到」。他說，被困時所見的事，令他對人性改觀。他憶述當時曾與10多名示威者躲在一間狹小的雜物房6小時，由於糧食不多，有示威者管制其他人每次進食分量，但自己卻不停取食物。他說以往在街頭，「手足像兄弟般互利互讓，但（被困時）人性就出來」。經此一役，K不再容易信任陌生人，「以前好易同人傾得埋」，但現在對新認識的人會保持距離。

理大事件後，街頭示威減少，K說去年底一度更堅定地參與街頭抗爭，12月1日尖沙嘴遊行更如常「帶齊嘢出去」。不過，他承認今年3月後，由於疫情及警方部署變得極強硬，參與示威意欲大減，「覺得街頭已不可行，就沒再出去」。他認為現時在街上行走也會被警拘捕，「出去有什麼意思？」不過，他不認為自己已退出抗爭，只是在等機會，「在等的不一定是街頭抗爭」，聯署、社交媒體上轉發文宣等，「有得做就做」。他寄語其他「同路人」，「沒了街頭，心態上調整好緊要」，要保持樂觀，「不要時時覺得已經輸掉，什麼都沒有」。