【大學烽火一周年】大學仍拒公眾 僅兩校可即場登記進入 學生會批保安過嚴「似監獄」 質疑借疫封校

明報記者 陳柔雅 艾博瑜 魏綺婷 黃焯謙

本報記者上月下旬以市民身分到訪八大，均見出入口由保安駐守，設出入管制措施（見表），師生須出示有效證件。城大及理大保安森嚴，校園設閘機，浸大亦設讀卡機，師生入校須拍卡。

八大之中，僅港大及中大容許即場登記入校，港大外籍保安員要求記者出示身分證，登記身分證號碼及姓名後便可，沒查詢到訪目的或地點，同行另一記者更毋須登記，校內不乏外傭及一家大小游走。記者亦只需向保安登記身分證號碼及姓名，說明到訪地點，便可進中大。

理大、城大、嶺大、浸大、教大、科大皆拒絕即場入校，保安表明訪客須提前登記。記者以市民身分，在浸大學生陪同下，登記個人資料後可即場入校。科大學生可提前一天為訪客向校方申請，記者由科大學生會會長麥嘉俊預先申請，入校前一天麥接獲校方查詢，稱發現提交姓名為傳媒，查問到訪原因，其後校方批准申請，記者向保安登記資料後可入校。記者由理大學生會預先申請入校獲批，10月26日入校。不過理大11月6日突然向師生宣布，即日至月底僅供師生及有必要職務者入校，暫不接待訪客，除非訪客須在校園執行已預先獲校方批准的必要工作或取得相關部門主管批准。

院校多稱管制出入因疫情考慮

被問到社會轉趨和平、示威減少，會否考慮重開校園，浸大、教大、科大、港大稱不時檢討或審視安排，中大稱會適時作風險評估並檢討，其餘沒正面回應。浸大、教大、城大、理大回覆時均提及新型冠狀病毒疫情及保安或安全考慮；嶺大稱疫情持續，為保障同學和教職員健康，故設相關出入管制措施。城大及理大均指措施有助減低校園人流密集，減低病毒傳播風險。

因臨近一周年 理大上周再收緊

理大物業管理處上周五向全體師生發電郵，通知會收緊出入校園措施，除非獲系主任批准，並能提供確實證據證明有必要進入校園，否則訪客不得進入。校方稱是考慮到去年11月在校園發生的事而提升校園出入管理措施。

理大學生會幹事會前副會長（外務）鄭其浩認為，閘機影響附近居民，校園過去是公開地方，不少人經理大到尖東上班，但現要繞路。他說校方設閘機前沒知會學生，「『圍城』後（有人）會覺得不舒服，好似生活在監獄內」。他說曾向校方表達不滿，校方表示待疫情過後再作打算，但他認為是藉口，「閘機不是因疫情而設的」。

城大學生會署理會長黃盛恒表示，該校僅學生會或學生組織可提前為訪客申請入校，但仍需學校審批，其他學生則不可，又指過往市民可自由經過城大前往九龍塘或石硤尾，如今非常不便，促請盡快重開校園。科大學生會會長麥嘉俊質疑目前社會已較平和，校園保安措施不合理地嚴苛，質疑校方以疫情為藉口拒絕重開校園。

成「戰場」兩大：復修幾畢

撇除教大，本報向其餘7間大學查詢運動期間的設備損毁、財物損失總額及修復費，各校沒提供數字，一度成為「戰場」的理大與中大稱已大致完成修復，城大則稱正作復修，涉及開支龐大，會設法尋求各種財源支付，包括銀行貸款。