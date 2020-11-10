捐器官微升 醫局：市民疫下更看重生死

弟腦死亡 破例允檢疫兄見一面

香港只接受腦死亡者捐贈器官。腦死亡病人正式判定死亡前，醫院會彈性安排探訪。醫管局器官捐贈聯絡主任（港島東聯網）蔡松林稱，疫情下曾安排病人兩名剛由內地回港、正檢疫的哥哥，破例到醫院見弟弟最後一面。他說事前要通知衛生署並獲批准，兩人到院時「點到點」直接到病房，醫院「鎖𨋢」以控制兩人路線及方便事後消毒。當病人被判定腦死亡後，即使生前沒表明捐贈器官意願，兩名哥哥及母親同日簽署同意書。

聯絡病人家屬 疫下需3倍時間

醫管局器官捐贈聯絡主任（九龍中聯網）歐陽詠恩表示，過去跟腦死亡病人家屬商討器官捐贈都是面對面，但礙於疫情下醫院不開放探訪，亦有家人擔心進出醫院會染疫，他們多數用電話商討。她估計所需時間是以往約3倍，因為以前可一次過約見所有家屬，現要逐個家人打電話。

蔡松林認為疫情下很多人離世，市民「對生與死更看重」，他們覺得捐贈器官能延續另一生命，普遍市民知道能幫人時都願意簽下同意書。他認為，疫情下反而令家人更願意同意讓病人捐器官，只是處理時間較長。歐陽詠恩說，按其經驗死者生前若曾跟家人透露盼死後捐器官，「家人通常百分百支持」，呼籲市民在登記中央器官捐贈登記名冊後要告訴家人。

（疫情第三波）