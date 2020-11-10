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港人今可港深醫院覆診 診金百元

【明報專訊】新冠病毒疫情令港深封關，港府撥款逾億元予居粵的醫管局病人，今起由港大深圳醫院提供專科或普通科門診覆診，每次須交付人民幣100元（下同）診金，差額由港府資助，每人獲資助總額上限為2000元。有居於廣州的港人稱覆診路途遙遠，盼工聯會安排包車。

食衛局昨公布支援計劃涵蓋覆診期介乎今年2月17日至明年7月31日的患者，院方會優先診治已過覆診期的患者，涵蓋醫管局主要專科及普通科門診服務，包括麻醉科（只包括痛症科門診）、心胸外科、臨牀腫瘤科、耳鼻喉科、兒科及外科等；不包括偶發性疾病、住院或日間住院及急症室服務。

上App申請 成功否10日知

合資格港人今日起可透過港深醫院的手機應用程式申請，上載身分證、回鄉證、覆診紙及簽名等；若同意院方代申請病歷複本，可授權院方代為索取過去3年醫管局病歷。一般10天內可獲通知是否成功，其後院方會聯絡患者，優先為已過覆診期患者診症，其餘會安排在覆診期前後兩周。

設指定診室 熟粵語內地醫生診症

港大深圳醫院院長盧寵茂稱，院方設指定診室、收費窗口等予參與計劃的港人，診症會由熟悉廣東話、能看英文病歷的內地醫生負責，香港醫生在旁協助查看病歷。他暫未能掌握每個專科有多少港人求醫，未設定每日上限。

盧又稱，計劃涵蓋電腦掃描及磁力共振檢查，但不包正電子掃描、內窺鏡及抽活檢等。若費用超出資助額上限，或使用計劃以外項目須自費，例如切除膽囊要全數支付1.4萬元。

港深醫院助理院長樊敬文表示，院方與醫管局病歷系統不互通，電子健康紀錄統籌處會將加密的病歷副本傳送至共享檔案，院方人員以密碼登入下載，儲存於內聯網。他稱兩組密碼由院方不同人保管，並會每日改密碼。

居於廣州荔灣區的72歲醫管局病人梁先生，患高血壓及糖尿病，去年底起沒回港，「沒有理由為覆診而檢疫28天」。他曾自行買藥，其後由工聯會送藥兩次，最新延期至11月中覆診。他希望改到港深醫院覆診，但難以長途跋涉到深圳，盼工聯會安排包車接送。

（疫情第三波）

相關字詞﹕醫管局 盧寵茂 港大深圳醫院

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