毋須等結果可回家 單日5豁免檢疫者確診 許樹昌批甩漏 促陰性始放行

確診機組人員抵港有病徵 無申報

本港昨增6宗輸入個案，5宗屬豁免檢疫，且是非香港居民，包括4名機組人員和一名海員，當中3人曾住酒店，一名38歲的香港貨運航空男機組人員更在抵港日現病徵，曾到東涌昇薈居所後確診。據衛生防護中心網頁，有陰性證明的機組人員抵港交樣本後毋須等結果，本地機組人員應在住所隔離24小時，非本地者則要在酒店隔離。衛生署指出，38歲機組人員抵港時無申報病徵，本地機組人員抵港時提交樣本後可離開，並乘點對點交通由機場到住所。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌批評上述做法「甩漏」，高風險地區抵港的獲豁免檢疫者須等陰性結果才回社區，又批評「第三波爆發由豁免檢疫者帶起，再係咁鬆散，海員、機組人員又會引起大爆發」。他續稱，「高風險地區抵港係唔會分咩職業」，隔離24小時並不足夠，歐美、日本等抵港的機組人員亦應留家14日。

此外，43歲男（第5367宗）和50歲女（第5371宗）上月從法國到多哈轉機抵港，住在九龍城巴豪苑，至前日公布確診時，已曾到九龍城德昌魚蛋粉，女病人到過灣仔海華大廈。機場抵港者在檢疫第12天會交第二次樣本，衛生署口頭回覆二人檢疫期第二個樣本陽性，檢疫期後確診。

兩人檢疫後確診 許倡陰性才完檢

許樹昌斥同屬「甩漏」，不少抵港者第二個樣本陽性，不能容許在社區等報告，應該有報告才結束檢疫，否則病毒可帶入社區，「今時今日每日檢測量逾7000個，無理由14日內未能出第二個樣本檢測報告，這說不通。不想香港有第四波爆發，把關好重要，預防輸入個案需做得更精準」。

（疫情第三波）