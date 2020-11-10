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主風教師初確 曾晤15中學學生 大埔採樣排隊句鐘 周內向80校派樽

【明報專訊】聖公會主風小學一名女教師昨初步確診感染新冠病毒，學校需停面授課14日，全校師生要檢測。該教師上周六曾見畢業生，沙田中學校長會主席何慧玲稱有關畢業生分別約在15間中學就讀，有中學建議涉事學生待陰性報告再上學。至於正爆疫的大埔，昨一度逾百人在流動採樣亭排隊等檢測，教育局亦稱理解區內學校關注，本周內可向80間學校派樣本瓶。

除了6宗輸入確診（見另稿），昨有少於10宗初步確診，包括上述43歲教師，她負責教三年級中文及普通話，其50歲丈夫前日確診。衛生署稱，她11月7日最後一次回校，一名教師列密切接觸者。

主風小學稱取消昨日、今日網課以安排教職員檢測，學校不對外開放，只維持基本人手。至於曾與染疫教師短暫接觸的6B班畢業生，校方已通知所屬中學校長及家長。該校副校長田少斌補充，6B班有33名學生，她上學年教該班中文，曾入課室跟他們打招呼。

許樹昌：倘師生俱戴口罩風險微

據沙田中學校長會主席何慧玲所知，該教師所教學生分佈約15間中學，有正值考試周的中學會另闢考試位置予曾出席畢業禮的學生，據知有學生戴口罩與該教師合照，非密切接觸者。中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，若師生均戴口罩，學生受感染風險微。

中學請相關學生告假檢測

本報按主風小學升中派位名單向10間中學查詢，香港九龍塘基督教中華宣道會鄭榮之中學回覆有9名來自主風小學的同學，部分曾赴畢業禮，兩名學生會請假兩日檢測。天主教郭得勝中學梁副校長稱，一名學生屬該教師任教的班別，已請他暫不要上學並做檢測。聖母無玷聖心書院莫校長稱，兩名來自主風小學的學生沒接觸該教師，會繼續上學。沙田蘇浙公學陳校長稱，有學生曾出席畢業禮，昨無上學並會檢測。

政府安排承辦商在正爆疫的大埔派樣本包，並由昨日至明日在富善、廣福及圍頭村設臨時採樣亭。大埔富善社區會堂流動採樣亭昨早約有50人排隊，主要為長者，需等約1小時；廣福採樣亭昨午更有逾百人。市民葉女士輪候了約75分鐘，她擔心感染者脫口罩進食、觸碰公物時會散播病毒，因此來檢測。

衛局昨公布，廣福和富善流動採樣亭及廣福道流動車輛派樣本瓶服務延長3小時至晚上8時，醫管局亦增大埔門診樣本包派發量約一倍。醫管局稱大埔賽馬會普通科門診周日、一共270個派發樣本包名額全派完；王少清家庭醫學中心昨尚餘小量名額。

曾祈殷：爆疫邨強制檢測未嘗不可

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷昨在港台《千禧年代》表示，料大埔出現隱形傳播，需跨區工作的居民可與上司商量，未來一周在家工作並接受檢測。他認為「強制檢測在小型社區爆發的初期，未嘗不是可試行」，因爆發初期做篩檢非常有用，可在爆發的屋邨先行。

明報記者

（疫情第三波）

相關字詞﹕大埔 新型冠狀病毒 新型冠狀病毒肺炎

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