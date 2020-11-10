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警搗網賭洗錢集團 涉5億投注凍資千萬

【明報專訊】警方網絡安全及科技罪案調查科於近月蒐集情報，分析後鎖定以創新金融科技協助營運及洗黑錢的網上賭博集團，上周六（7日）起一連兩日採取代號「月盾」行動，拘捕22名男女，凍結逾1000萬元資產，相信集團半年已收受約5億元投注。

拘22人 包括找換店東主

警方兩日搜查多處地點，拘捕17男5女，他們年齡由21至67歲，包括1名集團主腦、5名骨幹成員、15名戶口持有人及1名找換店東主，分別涉嫌收受賭注、串謀收受賭注及洗黑錢，全部被帶署扣查。行動中檢獲懷疑犯罪得益及證物，包括340萬元現金、約值100萬元手表、汽車、11部電腦、84部手機、214張預付卡等，合共凍結逾1000萬元資產。行動繼續，不排除更多人被捕。

利誘開傀儡戶口 供收賭注洗黑錢

網罪科總警司羅越榮表示，犯罪團伙於今年5月起，以數百至數千元報酬，招攬及唆使他人於虛擬銀行開設傀儡戶口，開戶後即更改密碼，利用戶口收賭注及洗黑錢，同時在各社交平台及討論區聲稱提供賭博貼士，吸納各階層顧客開設於海外的網上賭博帳戶，以供投注足球、賽馬及各式各樣賭博；賭博集團並租用保安嚴密的大角嘴高尚住宅作營運中心，以逃避追查，營運中心主要用作招客、收賭注及洗黑錢等行動；集團利用傀儡戶口及轉數快收賭注，再將所得金錢在找換店購買預付卡、手表、汽車等物品處理犯罪得益。

相關字詞﹕轉數快 虛擬銀行 傀儡 洗黑錢 網上賭博集團 網罪科

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