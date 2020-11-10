運箱遇調查警員 涉再買木板扮已拆箱

被查時稱載機械人比賽用品

控方表示，被告殺妻後一日（即2018年8月18日）曾購入8塊木板，以製作木箱運送屍體。他兩日後報稱妻子失蹤，警方到場翻看偉倫堂的閉路電視片段時，被告曾向警員指出，一名正離開宿舍的女子看似是妻子。

至8月22日，被告電召一輛客貨車運送木箱。有閉路電視拍得被告推運木箱，箱子當時被布覆蓋，上面擺有爐具和微波爐。被告其間碰見到場調查的警員，他聲稱箱內裝有機械人比賽的用品，被告並於翌日再購入6塊木板。警方其後向被告調查該木箱，被告稱木箱已被拆卸，並帶警員到拆卸地點查看。控方認為，警方當日所見的木板，只是被告於23日購入的木板。

電召貨車運箱 以布覆蓋上放爐具

此外，警方調查案件期間，被告曾向死者胞妹聲稱，女兒在主人房內找到死者的電話，死者的護照卻不知所終。

警方繼續追查下，最終於同月28日搜查被告位於港大黃克競樓的辦公室，在堆滿雜物的桌子下發現涉案木箱。木箱由螺絲釘、密封膠等製成，體積約94厘米乘62厘米乘49厘米。當時箱內有一個行李篋，裏面藏有死者的屍體。死者胞妹其後向警方表示，同月17日早上曾於被告家中客廳看到同一品牌的行李篋。