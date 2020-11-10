港聞

港聞一

運箱遇調查警員 涉再買木板扮已拆箱

【明報專訊】除了被告張祺忠與妻子陳慧文於案發前的相處經過外，控方另透露張祺忠於案發後的部分行徑。控方稱，張祺忠殺妻後一日買了木板製作木箱，以運走妻子屍體；他移送木箱時一度碰見到場調查的警員，並聲稱箱內載有機械人比賽的用品。控方又稱，張祺忠之後再購入木板，聲稱已拆卸相關木箱，並帶同警員到場查看。警方繼續追查下，最終在張的辦公室內發現木箱，以及藏於箱內的死者。

被查時稱載機械人比賽用品

控方表示，被告殺妻後一日（即2018年8月18日）曾購入8塊木板，以製作木箱運送屍體。他兩日後報稱妻子失蹤，警方到場翻看偉倫堂的閉路電視片段時，被告曾向警員指出，一名正離開宿舍的女子看似是妻子。

至8月22日，被告電召一輛客貨車運送木箱。有閉路電視拍得被告推運木箱，箱子當時被布覆蓋，上面擺有爐具和微波爐。被告其間碰見到場調查的警員，他聲稱箱內裝有機械人比賽的用品，被告並於翌日再購入6塊木板。警方其後向被告調查該木箱，被告稱木箱已被拆卸，並帶警員到拆卸地點查看。控方認為，警方當日所見的木板，只是被告於23日購入的木板。

電召貨車運箱 以布覆蓋上放爐具

此外，警方調查案件期間，被告曾向死者胞妹聲稱，女兒在主人房內找到死者的電話，死者的護照卻不知所終。

警方繼續追查下，最終於同月28日搜查被告位於港大黃克競樓的辦公室，在堆滿雜物的桌子下發現涉案木箱。木箱由螺絲釘、密封膠等製成，體積約94厘米乘62厘米乘49厘米。當時箱內有一個行李篋，裏面藏有死者的屍體。死者胞妹其後向警方表示，同月17日早上曾於被告家中客廳看到同一品牌的行李篋。

相關字詞﹕高等法院 謀殺案 張祺忠

上 / 下一篇新聞

張祺忠殺妻案 警檢欠妻600萬借據 認誤殺否認謀殺 控方指曾為女兒離家爭吵
張祺忠殺妻案 警檢欠妻600萬借據 認誤殺否認謀殺 控方指曾為女兒離家爭吵
警搗網賭洗錢集團 涉5億投注凍資千萬
警搗網賭洗錢集團 涉5億投注凍資千萬
三母子命案 兩童學校：已提醒家長留意子女情緒
三母子命案 兩童學校：已提醒家長留意子女情緒
主風教師初確 曾晤15中學學生 大埔採樣排隊句鐘 周內向80校派樽
主風教師初確 曾晤15中學學生 大埔採樣排隊句鐘 周內向80校派樽
毋須等結果可回家 單日5豁免檢疫者確診 許樹昌批甩漏 促陰性始放行
毋須等結果可回家 單日5豁免檢疫者確診 許樹昌批甩漏 促陰性始放行
港人今可港深醫院覆診 診金百元
港人今可港深醫院覆診 診金百元
捐器官微升 醫局：市民疫下更看重生死
捐器官微升 醫局：市民疫下更看重生死
【大學烽火一周年】大學仍拒公眾 僅兩校可即場登記進入 學生會批保安過嚴「似監獄」 質疑借疫封校
【大學烽火一周年】大學仍拒公眾 僅兩校可即場登記進入 學生會批保安過嚴「似監獄」 質疑借疫封校
【大學烽火一周年】困理大30小時 逃脫者：仍憂警上門
【大學烽火一周年】困理大30小時 逃脫者：仍憂警上門
【大學烽火一周年】冀年輕人和平表訴求 中箭警：不覺圍理大不人道
【大學烽火一周年】冀年輕人和平表訴求 中箭警：不覺圍理大不人道
【大學烽火一周年】學生現創傷後遺 理大「執仔」校長：望還寧靜校園
【大學烽火一周年】學生現創傷後遺 理大「執仔」校長：望還寧靜校園
中電1.6億支援社區 一半派消費券 兩電今公布會否調費
中電1.6億支援社區 一半派消費券 兩電今公布會否調費
議員倡延港鐵「20%車費扣減」
議員倡延港鐵「20%車費扣減」
疑燒雜物縱火 波及車場5車
疑燒雜物縱火 波及車場5車
國泰：明年客量倘復 毋須再裁 不會檢討新合約 工會促立會再開會
國泰：明年客量倘復 毋須再裁 不會檢討新合約 工會促立會再開會
團結基金：港大學知識產權收入 不足牛津1/7
團結基金：港大學知識產權收入 不足牛津1/7
煥然懿居43「首置」貨尾今起可申
煥然懿居43「首置」貨尾今起可申
申改劃中部海域阻填海 環團籲一人一信撐
申改劃中部海域阻填海 環團籲一人一信撐
小提琴家「通波仔」後亡 專家：團隊違醫療責任
小提琴家「通波仔」後亡 專家：團隊違醫療責任
疑毒品餐車衝路障撞車 男女逃逸
疑毒品餐車衝路障撞車 男女逃逸
「警1分鐘可瓜」 男子售電槍囚32月 稱為還卡數 官斥為圖利助傷人
「警1分鐘可瓜」 男子售電槍囚32月 稱為還卡數 官斥為圖利助傷人
網媒女記者控拒捕 庭上投訴警用武過度
網媒女記者控拒捕 庭上投訴警用武過度
8．31案律政司上訴 稱官考慮不相關元素
8．31案律政司上訴 稱官考慮不相關元素
雷射筆照警案 警認證物帽非被告所戴
雷射筆照警案 警認證物帽非被告所戴
少女被指圖傷警 控方漏取證押後審
少女被指圖傷警 控方漏取證押後審
水警海關截快艇 檢43走私貓狗及私煙
水警海關截快艇 檢43走私貓狗及私煙
官稱無足夠證據 吳文遠「嗌咪」脫罪
官稱無足夠證據 吳文遠「嗌咪」脫罪
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】不敵疫情 中大NA Can結業 經營廿多年 老鬼懷念「名物」紅豆冰
【Emily】不敵疫情 中大NA Can結業 經營廿多年 老鬼懷念「名物」紅豆冰
【Emily】王百羽數十萬搞形象 EQ質疑仲差咗
【Emily】王百羽數十萬搞形象 EQ質疑仲差咗
【Emily】泛民區議員籌備「公民議政平台」 納不同光譜
【Emily】泛民區議員籌備「公民議政平台」 納不同光譜
【Emily】5分鐘提名完 陳健波任IT委會副主席 主持何君堯讚very good
【Emily】5分鐘提名完 陳健波任IT委會副主席 主持何君堯讚very good
【Emily】陸頌雄遭投訴無邀國泰工會 私藏工會信
【Emily】陸頌雄遭投訴無邀國泰工會 私藏工會信
【Emily】陳兆陽做老襯 YouTube直播婚禮
【Emily】陳兆陽做老襯 YouTube直播婚禮