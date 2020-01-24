張祺忠殺妻案 警檢欠妻600萬借據 認誤殺否認謀殺 控方指曾為女兒離家爭吵

稱因受挑釁精神失常下犯案

案件由4男3女陪審團審理，預計審訊12天。張祺忠（56歲）由資深大律師夏偉志代表。他否認於或約於2018年8月17日謀殺陳慧文（終年53歲），同時承認因受挑釁或激怒，在精神失常下干犯誤殺罪，但不被控方接納。

死者開戶促存款 被告400萬支票彈票

控方在開案陳辭指出，被告為偉倫堂舍監，一家四口同住於偉倫堂1601室。死者陳慧文的胞妹陳慧賢當年7月尾由英國返港度假，其間暫住1601室。案發前3日，死者與胞妹到訪星展銀行，打算開戶和存款400萬。案發前一日（8月16日），她們再到星展，銀行經理告知如盡快存款和邀請他人開戶，可獲額外利息，死者遂致電被告，以頗為命令式的語氣要求對方盡快處理存款事宜，同時着經理到偉倫堂與被告會面。經理同日到訪偉倫堂，但被告稱事忙，要求將會面延至翌日。

妹見死者躺牀 似正遭被告按壓

與此同時，兩姐妹途徑花旗銀行，得悉新戶存款150萬元可享迎新禮物，死者遂開戶，以及存入被告簽發的400萬元支票。相關支票至同月21日因資金不足彈票。警方後來在被告與死者的睡房發現日期為5月31日的手寫借據，內容顯示被告若未能即日向死者還款600萬元，便須於下月31日還款700萬。

同日（16日）晚上，被告女兒Nancy歸家後，情緒激動地抱怨母親沒清潔廁所，被告目睹事件，但未有介入，Nancy其後離家。死者胞妹之後透過門縫發現死者躺在牀上，背部面向房門，被告則看似正在按壓對方。至17日凌晨零時30分，被告步出客廳關燈。死者胞妹早上起牀後發現死者不見蹤影，被告則告訴她死者已離家。控方認為，被告當時已殺害妻子。

被告責趕走女兒 死者反斥沒調停

死者胞妹其後一直與死者失聯，被告期間告知對方，他曾斥責死者趕走女兒，死者則反斥他沒協助調停，聲言不會再照料家事。至同月20日，被告與女兒向警方報稱死者失蹤。

警方經調查後，同月28日在被告位於黃克競樓的辦公室內，發現裝有死者屍體的行李篋和木箱，木箱驗出數個屬於被告的指紋。

死者被發現時頸項有勒痕，同時被兩條電線纏繞，電線末端被打結。驗屍報告顯示，死者約於10日前喪生，死因為頸部受壓。聆訊今續。

【案件編號：HCCC292/19】

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