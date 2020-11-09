付費回收電鍍液 用戶再光顧有優惠

栢萊科技技術服務經理胡中和表示，市場上絕大多數的鍍金電鍍液和鍍銀電鍍液都含有氰化物，毒性較高，需要較強的污水處理設備才能分解處理。

約10年前栢萊化工（瑞士）成為少數研製出不含氰化物鍍金電鍍液和鍍銀電鍍液的公司，毒性較低及較環保，但售價高5倍或以上，在行業內不算普及。

栢萊化工希望透過栢萊科技的Orbit 1來銷售及推廣上述的電鍍液，因此，假設Orbit 1未能收回研發成本，栢萊化工也會當作是宣傳推廣開支。

其他市場擬伙當地公司回收

Orbit 1主打創客及小企，栢萊科技市場推廣及業務拓展總監黃偉峰表示，用戶應該請該公司回收及處理不能再用的電鍍液，雖然會收取處理費，但用戶購買新電鍍液或補充劑時，會提供優惠。至於中國內地及台灣等其他市場，公司亦計劃和當地的合資格公司合作，由對方代為回收及處理。