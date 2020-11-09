80後媽媽搬入光房 創皮藝事業

回憶當年若住劏房：

人生不會再有選擇

一年多前，阿盈因家庭問題緊急搬到為受虐婦女及其子女提供庇護的和諧之家，並辭去本來工作。她形容當時只能見步行步，曾想過要找另一份工作，每天把兒子送到託兒中心，並租住劏房，人生不會再有選擇。後來經社工介紹認識到「要有光」，並搬到南丫島的「手藝人光房」。

阿盈喜歡做皮藝，但生小孩後就無時間發展，搬入「手藝人光房」後，她重拾興趣，加上過去任職產品開發及設計行業，亦助她把皮藝發展成事業，配合南丫島文化氛圍，她會在假日到榕樹灣大街擺地攤，吸引不少顧客，拓展收入來源。她亦會開放其家接待居於其他「光房」的單親媽媽和子女渡假，提供皮藝工作坊讓她們參與。

「手藝人光房」租約為期3年，阿盈有信心約滿後在南丫島找到地方自行租住，並實行前舖後居，繼續以皮藝維持生計，即使一年多前已申請公屋，但考慮到兒子享受在南丫島生活和學習，仍期望繼續在南丫島居住。