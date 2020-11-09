屏山擬建光村助短貧戶 要有光：研新青年鄉村模式

不建貨櫃屋 用料配合四周

余偉業指出，該100個單位每伙面積約300平方呎，料地皮可使用至2047年，為配合附近屏山文物徑，會克制發展，不會打樁，只建2至3層高的低矮建築，建築物愈近古蹟會愈矮，地盤覆蓋率亦不多於60%；余稱現時土地用作臨時停車場，期望未來建築物特色會盡量配合，改善文物徑周邊環境。

他續稱，暫未決定建築方法，但表示「肯定不會是貨櫃屋，但會不會用組裝合法興建，要看建築師視乎如何最快、最好、最平、做起來又靚。」他說，使用的物料會配合該處周邊環境如聚星樓等氛圍，而拒建貨櫃屋主要是考慮到該處為露天環境，「擔心鐵皮會唔會曬落去唔係好得」。

由於未有詳細設計，余稱尚未知項目耗費成本，稱新世界會提供前期顧問費用，他們亦正擬向政府申請「過渡性房屋基金」作建造費，並剛向城規會申請批准改劃土地用途。他認為，過去已有過渡性房屋項目的用地獲城規會批出，對是次項目有信心，而政府有意加快建過渡性房屋，相信基金款項批核順暢。

「光村」將針對「短貧戶」，即有一定學識和工作經驗，但因疫情或其他緣故，短暫經濟出現困難的人。余偉業說，疫情下愈來愈多有學歷的年輕人陷於短貧狀况，要有光另一項目「光房」查詢亦增10倍，估計光村申請人的年齡也會有下降趨勢，但對象仍以有小孩的核心家庭為主。

設中庭共享空間

激發租戶創意謀生能力

余說，光村會有中庭及共享空間，亦預留空間作文化活動室，因應地皮附近為屏山圖書館，有閱讀氣息，會考慮相關方向的文化背景發展，激發租戶發展有創意的謀生能力，助基層戶逆轉人生。

他期望，光村可發展「新青年鄉村模式」，提供可負擔、生活簡樸的住屋，毋須昂貴費用亦可享一定生活質素，若此模式成功，盼可擴大規模，找到更多不適宜建大型屋邨的鄉郊地皮，發展這種新類型房屋，以起示範作用。