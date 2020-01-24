懿居43貨尾市價七折 回撥首置 2/3逾500呎三房單位 短期內接受申請

韋志成表示，市建局董事會早前已同意將煥然懿居餘下43個單位以「首置」形式發售，市建局上月聘請獨立測量師評估市價，訂定以市價七折推售，有關折扣率按今年居屋折扣率減少10個百分點而定。

至於申請入息限額，將介乎房委會最新一期居屋白表申請限額，以及該限額增三成；而資產不可超過最新一期居屋白表資產限額增三成。以今期居屋白表家庭入息及資產限額為6.6萬元及170萬元推算，即符合今次「首置」家庭入息限額，需介乎66,001至85,800元，資產限額為221萬元；而一人入息限額則減半，介乎33,001至42,900元，資產限額為110.5萬元。

該43個單位包括14個開放式、一房及兩房單位，實用面積介乎284至507平方呎；以及29個三房單位，面積為537及574平方呎，是首次有三房首置單位。韋表示考慮到申請人入息上限，若透過一般按揭保險承造九成按揭，三房仍屬家庭申請者負擔能力範圍內，期望不同類型首置單位可滿足不同家庭置業需要。

推算售價386萬至868萬

市建局曾預留該43個單位作「樓換樓」用途，即給予受馬頭圍重建項目影響的前自住業主認購。根據市建局2019年1月公布價單，當時該43個單位全以市價定價，呎價由18,805至21,596元，售價由551.6萬至1239.6萬元。若以該市價七折推算，售價介乎386.1萬至867.7萬元。

韋志成表示申請期間會在「煥然懿居」開放現樓示範單位予參觀，因「限聚令」仍實施，為免人群聚集，市民需預先在網上預約才能參觀，每節只准4人，以15分鐘為限。

二期260伙料2026年落成

除今次煥然懿居貨尾外，市建局將在春田街/崇志街重建項目，發展第二個首置盤「煥然懿居二期」，提供260個單位，料2025/26年落成。另政府今年亦成功招標出售安達臣道一幅私人住宅用地作「首置盤」，最終長實中標，需提供不少於1000個單位，暫無時間表。