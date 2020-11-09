冬日美食節或無試食 展商變陣網上教煮

香港冬日美食節將於12月24至28日在會議展覽中心3號館舉行，據其網站，今年將會「集中一衆香港、日、韓、台及東南亞知名品牌，更會有多個首次登場的本地品牌」，今年又新設「買回家慢慢嘆」美食街。

香港會議展覽中心（管理）有限公司回覆時表示，一直與各活動主辦機構保持緊密聯繫，跟從衛生署的指引，就活動性質商討防疫措施，並會密切留意疫情的發展及應變。本報透過電郵、網站留言及facebook的訊息功能聯絡主辦機構香港亞洲展覽（集團）有限公司，查詢屆時場內能否進食，至截稿前未有回覆。

店主：主辦方稱安排隨時變

在冬日美食節宣傳單張被稱為「人氣手工意粉網店」的「Eatery90s」，店主之一Johnny表示，今年是他們首度參展，期望推廣手工新鮮意粉，準備提供20元一份松露餃子配即場現磨的黑松露。但他說主辦方至今未清晰交代屆時安排，僅稱參展商能提供試食，但說指視乎疫情情况，安排隨時有變。

料消費意欲仍佳 不望賺盼回本

Johnny表示已想好應變方案，若不能即場進食，能轉為外賣，或提供教學影片讓顧客買原材料後回家烹調。他花了5位數字租場，憂慮屆時人流因無試食而減少。他相信港人消費意欲仍算高，不太擔心生意額，「賺就應該比較難，希望能回本」。

去年曾參加冬日美食節的大記糕點負責人李先生表示，今年不參加，「他們一個月前告訴我，場內不確定做不做到試食，我覺得此時未必能做到，沒有試食就沒有意義」。他又聽聞不少行家今年選擇不參加。

質疑「試食」招徠 數商戶不參加

南北行聯營業務發展經理崔家權及美味棧銷售經理劉崇智同樣表示，基於人手安排未能參加冬日美食節。崔家權表示，冬日美食節主辦機構「不斷有人叫我們參加」，約兩個星期前對他表示能在會場試食，使他感到十分擔心。「貿發局1月28日會舉行food expo（美食博覽），已經講明到時不可以提供試食，為何12月搞的展覽反而可以？」劉崇智說，冬日美食節主辦機構「用可以試食做selling point」推銷其公司參加，但他同樣質疑為何室內場所能提供試食，「有好多問號」。

明報記者 黃心悅