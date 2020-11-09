診所派樽速罄 大埔今設採樣亭 流動車昨起駐3日 首天發1700樣本瓶

寶雅苑確診漢教師妻陰性

據衛生署昨更新資料，50歲男患者（第5375宗）於11月7日到訪其妻任職的沙田聖公會主風小學。主風昨發通告，今明兩日改為網上課堂。校方昨已聘請清潔公司完成全校消毒。

昨早不少大埔市民前往普通科門診領取樣本瓶，當中有診所於半小時內派完當日90個樣本包限額。有居於疫廈市民為一家四口領取樣本包，擔心與患者共用升降機交叉感染。

食物及衛生局昨安排承辦商Prenetics一連3日到大埔以流動車輛派發及收集樣本瓶，停泊廣福道41號恆生銀行對出士站附近，今明朝十晚五運作。承辦商昨分別派發及收集1691個和115個樣本瓶。食衛局表示，會檢視運作及市民需求，以決定是否延長運作時間。

被指曾赴其他酒吧 確診經理否認

此外，政府昨深夜宣布，安排檢測承辦商香港分子病理檢驗中心今起一連3日，於廣福邨廣惠樓旁排球場、富善社區會堂外空地和圍頭村牌樓及涼亭之間空地設立流動採樣亭，為市民採集鼻腔及咽喉樣本及檢測服務，朝十晚五運作，費用全免。若樣本初步陽性，會由衛生署公共衛生化驗服務處覆檢，確診個案會由衛生防護中心跟進並公布。

衛生署昨更新大埔酒吧A INN CLUB的26歲男經理行蹤，他報稱於11月5日到大埔鄉事會街華輝餐廳。對於有報道稱他曾於病發後通宵在其他酒吧消遣，同場近20人，該經理昨向本報否認曾到其他酒吧，至於何時到華輝餐廳、多少人同場，他則說已忘記。衛生署稱正做流行病學調查。

增10宗7屬輸入 兩人檢疫後確診

昨有7宗輸入個案，包括4名外傭。43歲男（第5367宗）從法國抵港後7日病發，一同返港的50歲女（第5371宗）則無病徵，他們接受第二次檢測，但檢疫期完結翌日才確診，同日曾到嘉福閣德昌魚蛋粉及灣仔海華大廈。

食衛局長陳肇始昨於網誌稱，自9月15日收緊第599H章禁飛要求後，衛生署共啟動「熔斷機制」7次，禁止印度、尼泊爾及馬來西亞等航班着陸香港。陳肇始說，會視乎全球疫情發展，需要時會採取更嚴厲措施。

明報記者

（疫情第三波）