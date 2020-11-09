【大學烽火一周年】睹示威者貪玩放火 留守學生：對社運黑暗面感受深

他憶述警察撤退後，有示威者「貪玩得閒放下火」，有人因不滿意途人意見用箭攻擊。當日二號橋有示威者在橋頭一輛客貨車內放爆炸品及汽油彈，John說不是每人都知有危險，又有很多人在車邊穿梭，「我覺得他們不應這樣做，協調很差」。

現時社運靜下來，John說以前街頭抗爭針對警察，因他們是「前線上最明顯的敵人」，但現時「共同敵人不是如此表象」，示威者如何罵特首對她都無影響，「（運動）會消沉點，找不到人去攻擊」。他認為情况就如中大一役警察撤退，「沒有敵人時大家就會望回自己，原來我們都是普通人」。

John認為抗爭熱度低，大家不願去做「不太英雄化的抗爭手段」，而上街的難度、成本亦高了。他承認自己的參與度比以前低了，即使分享文宣、聯署等亦沒投放太多時間，「人會攰」，「在後抗爭時期，沒心力照顧不能控制的事，就唯有照顧自己生活多點」，言談間流露出無力感，「不覺得自己能拯救（香港）」。