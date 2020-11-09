【大學烽火一周年】警員：從來無意攻入中大 保衛戰是偽命題

去年11月11日，示威者於中大二號橋向吐露港公路投擲雜物，切斷往來新界南北的鐵路、道路。X憶述，當日999接到多通求助電話，更透露鏡頭外的情况︰有駕駛者改道科學園，至科學園道再遇示威者，「被扔石頭、汽油彈」，消防員到場處理，「被示威者粗口辱罵」。X說主幹道受阻，除影響市民出行，更影響救護車、消防車等緊急服務︰「為何要用這麼自私的方式？」

X說「守護中大」是偽命題︰「警方從無意欲或計劃攻入中大」，透露當時命令是守住「二號橋」，冀爭取時間清理路障，重開道路。被問到何以不斷駁火，X表示示威者多次向警員投擲雜物、汽油彈，如他們進逼至可以向警員擲汽油彈的範圍，「到時危險的是我們同事，不排除有警員開實彈」。

撤退後內部大罵「向暴徒投降」

翌日下午，中大高層包括校長段崇智到場調停，警方發射催淚彈，被演繹為「拒絕談判」，X反駁︰「當時校長帶頭行前，想停火，我們都想停」，他稱「有人扔汽油彈，在校長跟前爆開」，警員遂還擊。翻看網上片段，當日在場防暴警以段崇智未能控制其背後的人為由，勸喻他停止行至警方防線，並說︰「段校長請你離開，現在並非談判時候」，及後有警員施放催淚彈，再有人以汽油彈還擊。

當日入夜後，形勢更險，X說有指揮官向上級建議撤退，「有指揮官以示威者角度說如何突襲警方，屆時雙方會互有死傷；亦有同事說有學生藏有遺書，恐防自殺式襲擊」。據X了解︰「陶輝（時任署理新界南總區指揮官）是力勸撤退那位。」至晚上9時許，上級終下達命令，允許撤退。

稱沒人死因警「非常克制」

X說當晚約10時，警方宣布撤退，警員內部通訊群組「炸開」︰「大部分同事也是罵的」，更放狠話：「警察向暴徒投降」、批評「42樓（警務處長所在樓層）」的警官。

事隔一年，Ｘ說接受訪問原因是希望學生冷靜下來，嘗試站在警方角度看︰「你們說要『以死相搏』，但兩場如此大的衝突中，沒一人死亡，是因我們非常克制，才讓你們沒有求仁得仁。」