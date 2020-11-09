【大學烽火一周年】戮力扛牀褥擋彈 無力扛情緒後遺 中大生：盼年長者對年輕人有同情心

大學烽火已過一年，本報記者走訪多間大學，衝突痕迹不復見，校園亦因疫情而異常平靜。學校表面恢復正常運作，然而有當日示威學生仍要受家庭紛爭及情緒病困擾、院校不可再自由進出、教師面臨多條「紅線」。衝突之火燒過的地方，留下烙印。

明報記者 艾博瑜 陳柔雅 李以莊

去年11月一場「三罷」行動，令中大成為示威「陣地戰場」，警方猛射催淚彈、橡膠子彈等，示威者以汽油彈等激烈抵抗。中大生Tyler（化名）當日被拍下用牀褥擋彈，相片成為得獎新聞圖片。他對照片只感到無奈，因為「畫面好靚」但相中人故事無人知曉。牀褥背後隱藏着故事，一年裏，Tyler與親密的父親因政見決裂，又疑因參與社運承受壓力患上情緒病。他感嘆其實很多同路人經歷同一故事，面對深深的無力感，他期望年長的人明白，「對我們都可以有少少同情心」。

去年11月11日，網民發起「黎明行動」，號召示威者在全港堵路達「三罷」效果。Tyler當日清早已在校內二號橋行動。他和其他示威者與警對峙之際，為看清警方行動，在雜物房拿來一張牀褥掩護，身穿寫着「撐香港人」的上衣，獨個走到警防線前。這一幕被記者拍下來，以「牀墊作盾」為名的照片，今年奪得第24屆人權新聞獎的「一人一票最佳新聞圖片」。

「有些人覺得（照片）取得獎項好犀利，畫面好靚，但相中人或身邊的人承受了什麼呢？無人得知。」一直隱藏身分的Tyler，一年後向本報現身說法，說看着照片只感到無奈，因為當日有其他中大生被捕，並直接提堂被控暴動。

按警方數字，截至今年10月15日，中文大學事件共10人被捕，涉及參與暴動、身處非法集結時使用蒙面物品、在公眾地方管有攻擊性武器等，其中9人已被起訴（見表）。

Tyler自言犧牲不如被控者大，「無必要都不想看這張相片或提起事件，要提起都應提出更值得關注的事」。

曾無所不談 父因政見逐出門

Tyler的生活亦因反修例運動遽變，今年一度被政見不同的父親趕出家門，原本無所不談的父子變成陌生人，「感覺好煎熬」。Tyler說後來爸爸很後悔，他也想念父親，「我都好愛他」，兩個月後重回家中忍不住大哭，因為很久沒見家人。Tyler說現時不喜歡回家，因父親會「照播TVB」，回家的日子就絕不談政治，「沒意欲說服他轉立場」。

失眠嚴重 一度需靠鎮靜劑入睡

家庭關係轉差，Tyler的情緒健康亦出問題。去年底確診情緒病，因為參與很多場示威，坊間又流傳「無可疑自殺」事件，Tyler說一閉眼，「見到的畫面不是我推人落樓就是別人推我」，失眠嚴重。本來是運動型「陽光男孩」的他，一度要服鎮靜劑幫助入睡，「沒想過自己會患情緒病」。然而即使患情緒病，他亦繼續參與示威，「失眠也沒停過（示威），不想停，因為我覺得需要在場」。

同路人家庭情緒問題普遍

「好多比我更嚴重」

「這個時勢做年輕人不容易」，他說，「最辛苦是無力感」。Tyler入大學後才關心政治，因自覺體魄不錯，所以在運動中走上前線。他認為「『左膠』一點來說」，不應該有暴力事件出現，因暴力會對年輕人有潛在影響；對未入社會、仍在讀書的人而言，家中有政見糾紛，生活亦不好過。他知道有很多示威者有和他一樣的問題，「好多比我更嚴重」，也承受着家庭糾紛和情緒病。Tyler說，受訪是想其他年齡層的人，「對我們都可以有少少同情心」。

街頭再無抗爭，如何面對社運低潮？Tyler說如有遊行也會去，但會做「和理非」，因知道帶「危險東西」是「自殺行為」。他又說現時校園少了很多人，身邊不少朋友在逃避，藉疫情變網課而不再回校。他覺得「去年6月（校園氣氛）已開始灰沉」，即使校方沒刻意抹走痕迹，很多事已回不去。