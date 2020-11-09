悼周梓樂逝世一年 市民喊「光時」警舉紫旗

月中研死因將作證

急救員料非所有人信裁決

大批市民晚上到尚德停車場外獻花，多名警員在馬路及停車場高處戒備，又一度出動警犬。學生組織「香港思流」發言人阿軒是周梓樂墮樓後其中一名為他急救的義務急救員，他昨到場悼念，稱回到現場感不情願，「要吸一大口氣才可面對」，而事件至今仍未有真相，感到沉重。他稱將會在死因研訊作證，但認為港人已對司法失去信心，相信研訊後也有人「覺得件事無咁簡單」。

警方全晚多次警告在場者或違反限聚令，要求市民完成悼念後離開。晚上8時許，有人叫「光復香港，時代革命」，警方舉紫旗警告在場者或觸犯《港區國安法》。

周梓樂生前就讀科大，科大學生會昨晚在校內舉行網上及實體悼念會，參加師生要預先網上登記。科大編委會一度在社交網站直播悼念會，約10分鐘後學生會稱直播信號被校方中斷。學生會代表其後解釋，校方沒刻意阻撓，稱舉辦悼念會前曾與校方溝通，周同學家人不希望「全城再提起件事」，故悼念僅在校內舉行。亦有人昨午在香港仔廣場獻花悼念，約20人獻花後和平散去。

周梓樂死因研訊將在本月16日展開，料為時5周，將傳召逾60名證人，包括當日在場市民、警員、消防員，以及為周梓樂診治的醫生、骨科專家等。

明報記者

（反修例風暴）