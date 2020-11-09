煤氣喉割斷 三母子「密室」亡 家人牽手童畫題有「對不起」成人字迹

下班悉噩耗 父嚎哭送院

32歲羅姓女死者為主婦，已來港7年，與報稱果欄商人的朱姓丈夫結婚12年；兩子女分別10歲及6歲。據悉，單位客廳發現一幅小童筆迹畫有一家四口手拖手的畫，右上角有成人字迹，寫有「對不起」等字眼。

丈夫昨早下班帶同一家四口的早餐回家，獲悉事件後情緒激動，於走廊嚎哭，其後由一名男親友陪同送院檢查，至昨午重返單位協助調查。

校長：兄陽光男孩 兩人讀得開心

兄妹同於土瓜灣獻主會小學就讀，校長王志聰接受查詢稱，昨午收到警方通知，校方隨即召開危機處理小組會議，並向家長發電子通告，今早會向全校講述事件，亦會有輔導、班主任課等，跟進學生情緒。王志聰對事件感突然，「不開心、好哀痛，但都要帶同事渡過難關」。他形容就讀小五的男童是「好開心，陽光男孩，有好多好朋友，估計同學會很難過」，而小一女童在校讀書一個多月，據教師課堂觀察，「學習都跟得幾好」，而學校設有小一銜接活動，學習氣氛輕鬆。他稱，兩名小朋友都讀得開心，「沒有什麼成績上的問題」。

事發昨早8時許，蘇屋邨荷花樓有住戶向保安反映聞到煤氣味，保安遂報警。消防接報到場，於20樓探測器測出高濃度煤氣，於涉事單位拍門但無人應門，遂破門入屋。消防於其中一間睡房發現母親倒臥牀邊，兄妹則倒臥牀上，3人昏迷，由救護車送院，惟搶救約兩小時後證實不治。

警稱家庭無衝突 母無情緒病紀錄

深水埗警區助理指揮官（刑事） 鄭俊傑表示，煤氣泄漏是人為，因單位大門反鎖，門縫、窗戶及抽油煙機等通風口均被人以毛巾、膠紙及A4紙遮蓋，形成密室效應，廚房的煤氣喉則遭切斷。單位內找到西醫處方傷風藥及成藥，未知是否與案有關，3人死因有待驗屍及進一步調查。警方暫列謀殺及自殺，由深水埗警區重案組跟進。探員在單位蒐證，撿走包括被切斷的煤氣喉。

事前無異樣 母緊張學業

鄭俊傑續稱，女死者無情緒病紀錄，涉事家庭過去一年亦無衝突或暴力前科，事件是否涉及金錢問題仍有待調查。鄭說，據事主鄰居及校方了解，涉事家庭正常無異樣，女事主一向十分緊張子女學業，不排除幼女升讀小一令女事主較緊張。鄭說，兩子女品行及成績良好，家長與校方有密切溝通，校方已啟動危機應變小組。

街坊甄女士稱事件為悲劇，成年人遇到任何事應理智處理，不應帶同無辜小孩踏上不歸路。社會福利署發言人稱，涉事家庭非社署跟進個案，醫務社工已接觸死者家屬，提供情緒支援，並就其福利需要提供協助。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com/ 9181 4676