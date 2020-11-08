疫下收入減 街市收陀地復燃 警拘新義安5人

警方近日收到兩名街市職員報案，首宗報案人稱上月23日早上，其街市運輸車輛被人以硬物破壞，疑因較早前拒交保護費所致。另一宗案件的報案人稱，上月28日凌晨在街市外搬菜時被多人包圍及勒索1萬元，事主幾經周旋及「講價」，最後就範交出5000元。警方調查後，前晚拘捕5名男子（21至36歲），他們涉嫌勒索、刑事毁壞及盜竊，全部有新義安背景，其中一人為黑幫骨幹成員，據了解為自稱新義安「屯門第二把交椅」的「排骨」。5名被捕人當中，一人已獲准保釋候查，其餘昨日仍被扣查。

消息稱，警方發現黑幫在屯門新墟街市及仁愛街市針對規模較大的商戶勒索保護費，向每個商舖或車位開價1萬元，有商戶為息事寧人而就範，亦有商戶「講價」，最少8檔受害。消息稱，黑幫在屯門區內街市收保護費已消失約7至8年，近日疑因疫情，大部分娛樂場所未能營業，黑幫收入大減，令有關勒索手法死灰復燃。