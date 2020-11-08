美報告批國安法下港人權急惡化 港府：偏頗抹黑

美國國會及行政當局中國委員會於本月4日發表報告，指出國安法條文不清晰，令港府可拘捕異見者，對海外活動也有管轄權。報告指出，港府在執行權力時違反基本人權，並列舉多個例子，包括拘捕已解散香港分部的學生動源前召集人鍾翰林、押後立法會選舉、打壓示威、搜查壹傳媒大樓、將黃之鋒等人的書籍從圖書館下架、限制校內唱《願榮光歸香港》及發表其他政治言論、港大解僱戴耀廷，以及律政司介入多宗私人檢控。

港府前日深夜發稿回應該報告，批評有關評論偏頗，抹黑國安法和香港的人權狀况，港府反對外國議會就特區事務作出任何形式的干預。發言人稱，警方有法定職責維持公共安全和公共秩序，當出現任何違法行為，警隊會嚴格按照適用的法律採取行動。

至於押後立法會選舉，發言人稱是基於公共衛生考慮，因實施嚴厲社交距離措施，候選人不可能舉行有意義的選舉活動，口岸管制措施亦令身在內地或海外的市民難以及時回港投票。

發言人說，政府致力維護學術自由及院校自主，學校界別及家長有共識，希望校園免受違法行為及政治干擾。至於從公共圖書館撤回書籍，是因為要確保館藏符合法律，包括國安法。發言人說，律政司是根據《裁判官條例》介入法律程序。此外，發言人稱特區政府維護並尊重新聞自由。