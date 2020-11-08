林鄭會粵省長 盼早免檢通關

林鄭月娥昨在廣州與廣東省委書記李希及省長馬興瑞會面，提到希望在香港進一步控制疫情後，可盡快開始逐步及有序地恢復粵港兩地人員免檢疫往來。

林太昨午轉到深圳，與深圳市委書記王偉中及市長陳如桂會面，她說港府正加緊研究內地近日公布有關深圳發展的政策措施，希望與深圳探討在推動創科、吸引人才、改善居民生活、促進生產要素流動等有進一步合作的空間，在推進河套區港深創新及科技園建設的同時，兩地可盡快在深港科技創新合作區內落實深化合作的措施，建設國際科技創新中心。

林太前晚結束北京行程前接受央視訪問，她說希望中央支持的措施離不開金融的互聯互通，以及支持香港國際機場發展，「現在香港我們嚴控疫情有一定的成效，但可以加大力度；這次我和食物及衛生局局長來，就是跟衛健委匯報我們在疫情方面的工作，也希望給衛健委跟內地的朋友更大信心，下一階段通關就可以比較順利」。

指不少國家敲門商氣泡

邱騰華盼星旅客月內成行

另外，商務及經濟發展局長邱騰華接受now新聞訪問時表示，旅遊氣泡名單不是固定，近期有不少國家「敲門」，但要視乎當地疫情，例如現時歐洲疫情不樂觀，故與歐洲的旅遊氣泡或要拖慢進行。至於與新加坡的旅遊氣泡，他說希望本月內有首批旅客成行，以新加坡出發為例，旅客要先在當地接受病毒檢測，抵港後再在機場檢測，回程時若與上一次檢測時間相隔超過72小時，要在上機前再檢測，才能返回當地。