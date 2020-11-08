內地拒公開官派律師資料 12港人家屬擬行政覆議及訴訟

有被捕者家屬上月初經深圳市政府信息公開申請表，向深圳市公安局鹽田分局要求當局提供官派律師的姓名、所屬律師事務所及接受委託的日期，要求當局以電郵方式提供上述資料，但至少6名家屬收到書面回覆，申請遭拒絕。

當局稱非政府信息不公開

不服須60日覆議、半年內訴訟

內地當局在信中指出，根據《中國政府信息公開條例》第二條規定，政府信息指行政機關履行行政管理職能時的信息，但家屬申請公開的信息屬刑事案信息，並非政府信息，故不適用於上述《條例》；若家屬不服，可在60日內向深圳市公安局或深圳市鹽田區政府申請行政覆議，或在6個月內向深圳市鹽田區人民法院提出行政訴訟。

據了解，家屬擬向深圳市公安局或鹽田區政府書面申請行政覆議，並考慮向鹽田區人民法院提出行政訴訟。

立法會議員涂謹申批評內地政府的做法是「耍流氓」，家屬難有進一步行動。他質疑官派律師屬官方系統內，「點會唔係官方資料？」他說，內地政府拒絕公開官派律師的資料，目的是不想負責任。他說被捕者家屬無法得知官派律師的名字，便無從得知律師有否見過被捕者、會否代表被捕者上庭等。他認為向家屬公開官派律師的資料是基本公義制度，但內地政府都做不到，「連依法治國都徹底破壞，更不可以說法治」。