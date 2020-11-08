疫下未達三成面授課時要求 公大生申持續進修基金受阻

申請被暫緩處理 2萬元未到手

基金現時資助學生修讀全港逾萬個課程，因應疫情於今年3月推出特別措施，容許辦學機構申請網上授課至最多七成教學時數，但仍要求最少三成面授時數。剛在公大修讀企業管治碩士課程畢業的朱小姐，今年2月起修讀的公司秘書課程本可獲基金資助，惟因疫情關係，所有課堂都改為網上授課，從無面授。她於10月取得成績後申請基金，惟獲學校通知因網上教學而令課程未達基金要求，申請不到資助。

朱說，課程在報讀時有列明可獲基金資助，但學校並無因應基金要求調節，亦無通知學生未能申請資助，令她失去本來可以獲的2萬元資助。她說自己雖有秘書正職，仍可負擔學費，但同一課程有同學是因失業而報讀進修，損失較大。她說其基金申請表被校方暫緩處理，校方至今未曾以書面回覆相關情况。

協助朱小姐的油尖旺區議員林兆彬曾去信公大及持續進修基金辦事處。他引述辦事處稱，公大若能獲批特別安排申請，仍要為學生就餘下三成面授時數安排補課或按機制退款。他引述公大稱無意為學生專門補課，僅說學生可選下一次課程開辦時旁聽。朱小姐說自己已畢業，亦有正職，三成教學時間約3至4堂3小時課程，難安排上課。

區議員收8宗求助 盼政府酌情處理

林兆彬稱，現有約8名公大學生求助，他了解到有其他院校有類似問題，期望政府可以酌情處理，亦不排除會助他們到小額錢債審裁處索償。

公大回覆本報時表示非常關注事件，一直持續跟進，過去數月與勞福局積極磋商尋求解決方案，正候局方進一步回覆。

勞福局回覆本報稱，為維持基金課程的質素和教學目標，認為把網上課時上限增至100%並不合適。局方亦稱，截至今年9月，有約2000項課程已登記，確認會以面授課時最少三成的要求開辦課堂，認為若機構無法按已獲批准的規格開辦課程，應安排補課、延至下一學期上課，或根據既有機制退款。勞福局強調，未作申請或未獲批准的課程改動，除影響學員申領資助，亦有違基金條款。